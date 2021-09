WhatsApp convertirá imágenes en stickers tocando un sólo un botón

WhatsApp ha tenido en España numerosos problemas relacionados con sus stickers. Aunque son tremendamente populares en la aplicación, para aprovecharlos necesitamos o bien aplicaciones externas para crearlos o bien descargar otros paquetes de stickers, también en forma de apps. Esto está a punto de cambiar con la nueva función de WhatsApp.

Según informa WABetaInfo, la futura nueva beta de WhatsApp Desktop (la versión de escritorio de la aplicación para Mac y para Windows) añadirá la opción de convertir las fotos que enviemos en stickers. Directamente, de tal forma que en lugar de enviarse como una fotografía, la enviaremos como un sticker.

Esto facilita enormemente el proceso de mandar un 'meme' o un chiste, ya que en general tendremos dicho contenido guardado en forma de imágenes. De esta forma, tendremos la capacidad de enviarlos directamente como stickers, sin depender de aplicaciones de terceros y agilizándolo todo.

Fotos como stickers

Función de enviar imágenes como stickers WABetaInfo Omicrono

Esta nueva función llega a una de las primeras betas de la aplicación para escritorio, recién estrenada hace unas semanas por WhatsApp. El proceso es muy sencillo. Al enviar una imagen, aparecerá sobre ella un botón para enviarla directamente como sticker. Y es que de esta forma, la imagen pasará a ser un sticker independiente y no un archivo multimedia, teniendo un tamaño menor.

De momento no es más que un botón que podría ser modificado en versiones de betas futuras, pero esta es una idea muy ingeniosa, tanto por su naturaleza como por la plataforma en la que se ha implementado.

La cultura del sticker

Imagen enviada como sticker WABetaInfo Omicrono

Lo cierto es que la aproximación de otras plataformas a los stickers es mucho más sencilla y simple. Sin ir más lejos, en Telegram puedes guardar todos los packs de stickers dentro de la app sin necesidad de aplicaciones externas. Incluso hay canales en los que puedes descargar estos packs, que se descargan de forma conjunta en vez de uno a uno. En WhatsApp no ocurre esto.

Debido a que WhatsApp necesita aplicaciones externas para realizar stickers y para descargar packs enteros, los usuarios suelen guardar en favoritos sus mejores stickers, ya que es más eficiente enviar algunos puntuales que tener muchos packs descargados al mismo tiempo. Estos, además, suelen ser memes o mensajes variados y no siguen un patrón estético, como sí hacen los stickers en pack de Telegram.

El hecho de que WhatsApp haya incluido esta opción en WhatsApp Desktop es muy bienvenido, ya que es mucho más fácil enviar un meme desde el ordenador, especialmente si lo hemos hecho desde ahí. Así, con este procedimiento, tan solo tenemos que hacer un meme en nuestro ordenador (o cogerlo de ahí) y mandarlo en forma de sticker, sin mayores complicaciones.

Desgraciadamente, esta es una función que llega en beta, y que aún no está disponible para el canal estándar. No obstante, no deberíamos tardar demasiado en ver dicho botón implementado en la versión estable de WhatsApp Desktop.

