Apple llevaría FaceID a los Mac: la gran alternativa a Windows Hello

Con el proyecto de Apple Silicon y su transición a procesadores ARM, todos esperábamos que la integración entre los Mac y los iPhone fuera todavía más profunda, heredando algunas de sus funciones. No lo vimos en los Mac M1 lanzados en España, pero sí podríamos verlo en los próximos modelos según Mark Gurman en su newsletter 'Power On'.

El periodista de Bloomberg cree que Apple ahora mismo estaría trabajando en traer FaceID a los Mac "en un par de años". Una transición que comenzaría por integrar una cámara preparada para este reconocimiento facial en los futuros Mac que vendrán, algo que podría suceder con los futuros MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas que están por llegar.

Además, esta transición incluiría la llegada de FaceID a todos los dispositivos de Apple, incluyendo las tablets y los iPhone que actualmente no tienen FaceID, sino TouchID, como es el caso de los iPhone SE.

Gurman cree que "implementar FaceID en todos los dispositivos [de Apple] es el objetivo final de la empresa. Si fuera posible, Apple ya habría desechado TouchID, pero ha tenido que quedarse por un par de razones. En los iPhone SE e iPads no Pro, es una alternativa más barata que le permite a Apple reducir costes sin dejar de ofrecer seguridad".

El periodista explica que hasta ahora, los Mac no han podido integrar Face ID porque "las pantallas son demasiado delgadas para implementar el sensor de profundidad necesario". No obstante, para Apple no sería integrar este procedimiento en un par de años, aumentando el grosor de las pantallas de sus Mac o por otra parte haciendo más pequeño el sensor de profundidad que tienen los iPhone de alta gama.

Actualmente, los Mac cuentan con TouchID y hardware dedicado a seguridad con el chip T2. Además, los iPad que no pertenecen a la gama Pro como el iPad Air 2020, cuentan con TouchID, ya sea manteniendo el TouchID en el botón de inicio o en el botón de bloqueo. Los iPhone y los iPad Pro sí que cuentan con FaceID gracias a sus cámaras con sensores de profundidad.

La inclusión de FaceID en los Mac pondría en serios aprietos a Windows Hello, la tecnología de autenticación facial de Microsoft y que está presente sólo en ordenadores compatibles o que incluyan hardware dedicado.

Cámaras en pantalla

Adicionalmente, tanto Mark Gurman como el reputado analista Ming-Chi Kuo aseguran que para 2022, los iPhone abandonen por fin el diseño que se introdujo en los iPhone X, con el notch o muesca en la parte superior, optando por una cámara integrada en la pantalla. Un diseño que recordaría mucho a los teléfonos Android de nueva generación.

Desgraciadamente, ambos analistas creen que tanto el rediseño con cámara perforada como la inclusión de FaceID en Macs e iPads de bajo coste no llegarán hasta el 2022. Aunque los nuevos MacBook Pro rediseñados que llegarían este año podrían traer FaceID integrado, no se sabe si lo harán otros modelos, como el MacBook Air de colores.

