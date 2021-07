Microsoft homenajea a Windows con fondos de pantalla que apelan a la nostalgia

Windows ha sido un sistema que ha marcado mucho al ser uno de los más relevantes de la historia. Con su próxima generación, Windows 11, acercándose más y más Microsoft ha querido volver a hacer homenaje a su historia en esta ocasión con una serie de fondos de pantalla para Microsoft Teams.

No son en absoluto fondos de pantalla normales. Microsoft se ha querido sumar a una tendencia esparcida por los influencers anglosajones que consiste en publicar los jueves una foto que sirva como 'guiño' al pasado. La tendencia, conocida como Throwback Thursday, ha sido la excusa de los de Redmond para lanzsar estos fondos.

Estos 4 fondos pensados para Microsoft Teams van dirigidos completamente a los fans más acérrimos de Windows; en estos fondos veremos el regreso estelar de algunos personajes míticos como Clippy o la 'renovación' de otros fondos míticos, como la colina verde que marcó a Windows XP.

Hola de nuevo, Clippy

Clippy, el asistente virtual de Windows Microsoft Omicrono

El primer fondo de pantalla es uno de los más dulces: Clippy, el asistente virtual introducido en Microsoft Office se ha convertido en todo un icono de Microsoft. En dicho fondo le vemos en una pequeña oficina, con papel a su alrededor.

Clippy se constituyó como el primer prototipo real de lo que entendemos hoy en día como asistente inteligente. El problema es que nació adelantado a su tiempo, tal y como admite la propia Microsoft; la tecnología aún estaba limitada cuando apareció hace más de una década en los Office de todos los usuarios, y despertaba emociones de todo tipo cuando aparecía.

Muchos consideraban que este asistente era un estorbo, ya fuera porque era demasiado insistente o porque no podía hacer nada útil. La última vez que vimos a Clippy fue en 2004, cuando Microsoft lo incluyó por última vez en un Office y aunque ha sido referenciado más de una vez, resucita en forma de pequeño homenaje por parte de Microsoft.

Paint, el 'Photoshop' más popular

Fondo de pantalla homenajeando a Paint. Microsoft Omicrono

No has tenido 'infancia' si no has trasteado nunca con Microsoft Paint. Este software fue introducido en 1985 y se constituyó como un pequeño editor de imágenes en el que además podíamos crear todo tipo de obras. De nuevo, al estar tan limitada la tecnología, no daba muchas opciones para los entusiastas que quisieran crear obras de alta calidad, como ocurre hoy en día con Photoshop.

Sin embargo, esta ilustración que muestra cómo la brocha sale de la ventana de Paint muestra que aún limitada, esta aplicación resultó ser de gran utilidad en su época. De hecho, se han llegado a hacer verdaderas obras con este pequeño software, y aunque dejó de estar instalado de base en Windows 10, aún podemos usarlo hoy en día.

El Solitario

Solitario Microsoft Omicrono

Puede parecer una broma, pero el Solitario ha sido uno de los títulos más importantes no sólo de nuestra infancia, sino de la historia de los videojuegos. La generación que creció aprendiendo lo que era un sistema operativo trasteó con los juegos que los sistemas operativos de por aquel entonces traían preinstalados; el Buscaminas, el Ajedrez... pero uno de los más importantes fue el Solitario.

Introducido junto a Windows 3.0 en los años 90, este popular juego de cartas resultó ser todo un entretenimiento para todos los usuarios. La ilustración hace referencia a la mítica animación que aparecía cuando completábamos una IA; las cartas 'salían' del tablero para llenar la pantalla. Algo que hoy en día quizás veamos incluso cutre pero que en la época era todo un espectáculo.

'Felicidad'

Fondo de pantalla referenciando a 'Felicidad'. Microsoft Omicrono

En el año 1996, el fotógrafo del National Geographic, Charles o'Rear, tomó una fotografía que marcaría un antes y un después en Microsoft. La foto mostraba un montículo verde, junto a un cielo azul. Fue tomada en unos viñedos del valle de Napa, en California (Estados Unidos) mientras o'Rear conducía por la carretera 12/121.

5 años después, Microsoft la usaría para aplicarla de fondo de pantalla por defecto de Windows XP, uno de los sistemas más míticos de la firma. Este fondo, al ser el predeterminado de Windows XP bajo el nombre de 'Bliss' (Felicidad en inglés). El fondo consiguió instaurarse en los PCs de millones de usuarios en todo el mundo durante toda la vida útil del sistema.

Lo curioso de esta fotografía es que la colina solía estar cubierta de viñedos. No obstante, etre 1990 y 1995 el campo fue infectado por una plaga de Phylloxera, lo que obligó a retirar hasta el 30% de los viñedos, provocando que en las laderas creciera la hierba.

Este es el fondo menos modificado de todos los presentes, y es que el único cambio es que ha sido totalmente editado a nivel estético, con las sombras cambiadas, las nubes estilizadas, etcétera. La idea es simple; la era del Photoshop ya está aquí, y este nuevo fondo simboliza que la misma imagen puede convertirse en otra muy distinta gracias a los avances tecnológicos.

