Cómo instalar iOS 15 en tu iPhone y iPadOS 15 en tu iPad ahora mismo

Apple dio a conocer sus nuevas versiones de sistemas operativos en la WWDC 2021 del pasado 7 de junio. Además de presenciar la presentación de macOS Monterey, también vimos las de iOS 15 e iPadOS 15. Estas nuevas actualizaciones llegarán a España en los próximos meses, pero puedes probarlas si quieres ahora mismo.

Apple ha publicado sus primeras betas de desarrolladores para que estos puedan probar este sistema y empezar a trabajar con estas actualizaciones para adaptar sus aplicaciones. Esto nos da la pista de que este software no es estable, lo que equivale a que no es apto para el uso diario.

Eso no quiere decir que no podamos instalarlo. Os enseñamos el procedimiento para poder instalar iOS 15 o iPadOS 15 en tu iPhone o iPad, aunque ten en cuenta que estas betas pueden provocar pérdida de información y que están pensadas para el desarrollo, por lo que os recomendamos que instaléis estas betas en dispositivos que no uséis de forma cotidiana.

iOS 15 e iPadOS 15

Resumen de iOS 15. Apple Omicrono

Primero, hemos de dar una lista de los dispositivos compatibles. Afortunadamente, la lista es bastante amplia por lo que prácticamente cualquier iPhone o iPad relativamente moderno podrá correr este nuevo software. De hecho, el teléfono más antiguo de Apple que podrá disfrutar de iOS 15 será el iPhone 6s.

iPhone:

iPhone 6s / 6s Plus

iPhone SE 1ª y 2ª Generación

iPhone 7 / 7 Plus

iPhone 8 / 8 Plus

iPhone X

iPhone Xr / iPhone Xs / iPhone Xs Max

iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 Mini

iPod Touch (7ª Generación)

iPad:

iPad Pro:

*12,9 pulgadas: 5ª, 4ª, 3ª, 2ª y 1ª Generación *11 pulgadas: 3ª, 2ª y 1ª Generación *10,5 y 9,7 pulgadas iPad de 8ª, 7ª, 6ª y 5ª Generación

iPad Mini 4 y de 5ª Generación

iPad Air 2, 3ª y 4ª Generación

Como en el caso de iOS 14, necesitaremos descargar un perfil que nos permita acceder a la beta. Si eres un desarrollador de Apple, este perfil se puede descargar oficialmente desde este enlace. En el caso contrario, tendremos que depender de webs de terceros para descargar estos perfiles. Son totalmente seguras.

Ambos sistemas usan los mismos pasos, por lo que tendrás que seguirlos tanto en iPhone como en iPad:

Abre Safari, y descarga este perfil desde este enlace. Es necesario usar el navegador de Apple.

Nos preguntará si queremos descargar este perfil y tendremos que aceptar.

Vamos a los Ajustes, y vamos a Perfiles. Buscamos el perfil de iOS 15 o iPadOS 15 que hemos descargado.

Instalamos el perfil pulsando sobre él, esperamos a que acabe y reiniciamos el dispositivo.

Al reiniciar, vamos a los Ajustes de nuevo y vamos a Actualización de Software. Descargamos la beta, y esperamos a que acabe la instalación.

Por otra parte, os recomendamos a esperar a la beta pública que Apple lanzará en los meses posteriores. Estas, además de mejorar en rendimiento y errores, podrían incluir mejoras que se vayan añadiendo en betas de desarrolladores posteriores.

