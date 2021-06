WhatsApp hace más fácil que las empresas puedan chatear contigo

WhatsApp Business o WhatsApp para empresas lleva ya mucho tiempo operando en España. Sin embargo, no son pocos los usuarios que creen que el servicio no está estandarizado o que no es lo suficientemente accesible para ellos. Para solucionar este problema WhatsApp lleva ya un tiempo poniendo las cosas más fáciles entre los consumidores y las empresas.

Vuelve a hacerlo con nuevos cambios en WhatsApp para empresas y la forma que tienen ambas partes de comunicarse. Según anuncia la propia compañía, se han introducido nuevos cambios que incluyen más información para los usuarios, más rapidez para que las empresas configuren su perfil y nuevas opciones para interactuar.

Por ejemplo, WhatsApp ha reducido el tiempo de configuración de la API de WhatsApp Business ahorrándoles "semanas" de espera a las empresas medianas y grandes que quisieran usar el servicio. Ahora, dicha configuración llevará apenas 5 minutos de tiempo.

WhatsApp y sus cambios

WhatsApp ha añadido la posibilidad de que el usuario final pueda obtener más información de la empresa con la que está contactando. ¿Cómo? Dando más opciones a las empresas para contactar con los usuarios. Hasta ahora, las empresas podían enviar un tipo de notificación mediante mensaje que no permite el contacto con los clientes para brindarles información.

Ahora, WhatsApp admite más tipos de mensajes. Ahora las empresas, por ejemplo, podrán informar de novedades en el catálogo de sus productos, mandándoles un mensaje especificando que un producto que compraron anteriormente vuelve a estar disponible. También se permite enviar información relativa a los servicios disponibles o limitados en el contexto de la pandemia que aún sufrimos.

A su vez, los usuarios ahora tendrán más y mejores opciones para contactar con las empresas que necesiten. Se presentan nuevas listas de mensajes, que muestran menús con opciones variadas para escoger qué operaciones queremos realizar.

Las empresas podrán configurar una serie de respuestas listadas en un mensaje para agilizar todavía más el proceso. Estas respuestas también serán configurables en la API de WhatsApp, lo que evitará que tengamos que escribir siquiera la respuesta.

En general, estos cambios deberían no sólo agilizar el proceso de contratar servicios vía WhatsApp Business, sino además mejorar la interacción entre cliente y empresa con opciones útiles para ambas partes. Todos estos cambios llegan hoy a WhatsApp Business, y se irán implementando de forma gradual para los usuarios y empresas.

