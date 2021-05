WhatsApp da marcha atrás: dejará que uses tu cuenta aunque no aceptes sus condiciones

Probablemente WhatsApp no se imaginaría nunca la pesadilla que viviría Facebook después de anunciar sus cambios de condiciones de servicio. Unas condiciones que han obligado a WhatsApp a tomar medidas para posteriormente echarse atrás ante el aumento de la polémica. Hoy, vuelve a ocurrir.

Después de que WhatsApp afirmara que nuestra aplicación quedaría inservible si no aceptábamos las condiciones de uso de la plataforma, los de Facebook han vuelto a retractarse. Los usuarios podremos usar la aplicación incluso si no aceptamos las condiciones.

Este nuevo vaivén se suma al que ya vivimos hace semanas. WhatsApp advirtió que si no se aceptaban las condiciones de servicio, nuestra cuenta se cerraría con el paso del tiempo. Se echaron para atrás después de la polémica generada tras estas declaraciones, pero aseguraron que nuestra cuenta se quedaría inutilizable.

WhatsApp se retracta

Esta vez ha sido un portavoz de WhatsApp que ha confirmado a EL ESPAÑOL que la firma "no tiene planes" de dejar inutilizada nuestra cuenta. De hecho, si un usuario no acepta las condiciones de servicio, WhatsApp se limitará a recordárselas al usuario de vez en cuando. He aquí la declaración del portavoz:

"Dada la discusión reciente con varias autoridades y expertos en privacidad, queremos dejar en claro que actualmente no tenemos planes para limitar la funcionalidad de cómo funciona WhatsApp para aquellos que aún no han aceptado la actualización [de condiciones].

En su lugar, continuaremos recordando a los usuarios de vez en cuando sobre la actualización, así como también cuando las personas elijan usar funciones opcionales relevantes, como comunicarse con una empresa que recibe soporte de Facebook. Esperamos que este enfoque refuerce la elección que tienen todos los usuarios si quieren o no interactuar con una empresa".

En definitiva, que si no aceptamos las condiciones, el mayor 'castigo' que recibiremos será recibir recordatorios de tanto en tanto, y ya está. No nos cerrarán la cuenta de WhatsApp y no nos quedaremos sin usar la aplicación. Sin embargo, WhatsApp seguirá intentando concienciar a los usuarios, explicándoles que sus datos privados están seguros.

Hay que recordar que independientemente de todo esto, a los usuarios en España las condiciones no nos afectan, gracias a la normativa de privacidad europea (la GDPR) que impide a las empresas usar datos recogidos de sus servicios para sus propios intereses.

Este ha sido el último intento de la aplicación por apaciguar las llamas que se iniciaron con el anuncio del cambio de condiciones, que establecía que WhatsApp compartiría datos de servicio con Facebook. Una decisión que favoreció a otras empresas como Signal o Telegram y que se ganó el rechazo de muchos usuarios que creyeron las promesas que realizó Zuckerberg cuando compró la aplicación años atrás.

