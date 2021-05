Amazon no está regalando cupones por su aniversario: la estafa que inunda WhatsApp

Los bulos de WhatsApp son una constante en España. Hay muchos, y algunos son más obvios que otros, pero no faltan los que tienen un alcance bastante amplio, llegando a multitud de grupos de todo el país. Una nueva cadena está esparciendo una campaña de phishing, en la que ofrecen un "regalo de celebración" mediante cupones por el supuesto 30 aniversario de Amazon.

Esto es rotundamente falso. Además de que Amazon no cumple 30 años, el enlace que está esparciéndose en forma de cadena vía WhatsApp es un intento de phishing. Ni hay una promoción que nos regale cupones ni el enlace propio de los mensajes pertenece a la compañía.

El bulo se extiende gracias a tácticas de ingeniería social; si pinchamos en el enlace, la página web falsa nos hará creer que hemos ganado un premio y para acceder a él, tendremos que descagar una aplicación y mantenerla abierta durante 30 segundos. Esta aplicación introduce un troyano en tu dispositivo.

No hay regalo de celebración

Mensajes reenviados de la cadena. Nacho Castañón Omicrono

Para empezar, Amazon no cumple 30 años; la empresa de Jeff Bezos fue fundada en el año 1994, por lo que no será hasta el año 2024 cuando esto realmente suceda. Además, es evidente que Amazon no va a realizar un sorteo así por su 30 cumpleaños; lo habitual en estos casos suele ser ofrecer una campaña de descuentos en su página web.

El proceso que sigue dicho intento de phishing no difiere de otros tantos. Un usuario comparte por WhatsApp un enlace, que es el que supuestamente nos llevará al regalo de "celebración". Pinchando sobre él, una web falsa hará girar una ruleta virtual para decirnos qué premio hemos ganado. Obviamente da igual el que toque.

Después de ganar un premio (porque siempre lo ganaremos), la página web nos pedirá una serie de pasos para "reclamar" nuestro premio; pasar el enlace por otros 5 grupos o 20 amigos y descargar una aplicación, para mantenerla abierta durante 30 segundos.

El timo usa tácticas de ingeniería social para extenderse. Nacho Castañón Omicrono

Esta aplicación introduce un peligroso troyano en tu teléfono, el cual intenta robar tus datos privados, ya sea información privada como bancaria. Si has pinchado en el enlace, es vital que no realices el último paso, ya que el peligro reside precisamente en este.

Afortunadamente hay pistas que nos dejan claro que este es un bulo de phishing. De nuevo, el enlace no es oficial de Amazon, ni usa su dominio web. Además, la página del premio no está ni siquiera traducida, y por supuesto un proceso de ruleta virtual no es algo que una compañía multimillonaria haría. Por último, es imposible que Amazon te de un dispositivo tan caro y menos abriendo una aplicación, sin dar tus datos.

Si ves que en un grupo de WhatsApp en el que estás pasan la cadena, avisa a la persona que lo ha mandado explicándole la situación. No pinches en el enlace y mucho menos realices los pasos que te piden.

