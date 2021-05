Todo lo que WhatsApp no te dejará hacer si no aceptas sus condiciones antes del sábado

WhatsApp aún sigue enfrentándose a la polémica surgida por las nuevas condiciones de privacidad del servicio que implican que la aplicación compartirá datos con Facebook. Una decisión que aún sin afectarnos en España, ha llegado a obligar a WhatsApp a echar marcha atrás y aclarar todos los detalles referentes a la situación.

Pero ¿qué ocurre si no aceptamos estas nuevas condiciones? Estas entrarán en vigor el día 15 de mayo, y aunque en España no tendremos que compartir nuestros datos con Facebook gracias a la GDPR europea, sí estamos obligados a aceptar estas condiciones. Exacto, decimos "obligados" porque WhatsApp tomará represalias contra los usuarios que no acepten las condiciones.

Así lo detalla un documento de soporte de la propia WhatsApp. Especifica que, en caso de no aceptar mañana 15 de mayo las nuevas condiciones, paulatinamente nos quedaremos sin poder usar la aplicación.

Un proceso lento

Nuevas condiciones. Nacho Castañón Omicrono

Hay que aclarar que si no aceptamos las nuevas condiciones, no perderemos nuestra cuenta de WhatsApp. Además, los 'cambios' que mencionaremos a continuación no ocurrirán de inmediato, sino que formarán parte de un proceso todavía mayor para 'forzarnos' a aceptarlos. Si ya has aceptado dichas condiciones, no tienes que hacer nada.

Lo primero que ocurrirá es que si no aceptamos las condiciones, WhatsApp nos mandará notificaciones explicándonos cómo funcionan estos cambios. Sí, esto ya lo ha estado haciendo WhatsApp desde hace un tiempo, incluso en las historias de la aplicación, pero desde la aplicación de las condiciones esta estrategia será todavía más habitual.

Esto ocurrirá durante unas pocas semanas iniciales. Tras estas, si seguimos sin aceptar las condiciones, la notificación pidiéndonos aceptar las condiciones de WhatsApp pasará a ser permanente en nuestro listado de chats. Es decir, no podremos acceder a la lista de chats aunque a través de las notificaciones aún podremos contestar a mensajes y llamadas.

Posteriormente, tras una nueva batería de semanas, WhatsApp dejará de darnos acceso a nuestros mensajes y llamadas. Es decir, no perderemos nuestra cuenta de WhatsApp, pero quedará completamente inservible. Sin embargo, si no conectamos nuestra cuenta de WhatsApp a Internet durante alrededor de 120 días, es probable que la cuenta sea eliminada permanentemente por inactividad.

Móvil Android con el nuevo aviso de WhatsApp. Chema Flores Omicrono

La actualización ha traído muchas consecuencias negativas a WhatsApp. La aplicación tuvo que cambiar de idea y avisar de que finalmente no eliminaría las cuentas de WhatsApp de los usuarios que no aceptaran las condiciones, y por si fuera poco, países como Alemania o la India han mostrado su rotundo rechazo a dichos cambios. Por otra parte, la mala popularidad de estas decisiones ha provocado el auge de rivales de WhatsApp, entre ellos Signal o Telegram.

