Mark Zuckerberg, pillado usando la alternativa más segura a WhatsApp

WhatsApp, la app de mensajería más usada en España, lleva unos meses algo difíciles. El hecho de que pertenezca a Facebook se ha convertido en un aspecto negativo para mucha gente, y ha despertado dudas sobre su privacidad.

El reciente malentendido con los nuevos términos de servicio demuestran esta desconfianza perfectamente. Que las nuevas reglas incluyan una referencia a Facebook hizo que se publicasen todo tipo de 'bulos' y teorías conspiratorias de que la compañía iba a espiar a los usuarios de WhatsApp.

En realidad, la referencia a Facebook es necesaria sólo para el servicio que permite contactar a empresas directamente por WhatsApp, y la compañía ha reiterado que los mensajes están cifrados y no puede leerlos. Pero eso no ha servido de mucho, y apps alternativas como Telegram y Signal han recibido muchos usuarios; entre ellos, el CEO de Facebook.

Zuckerberg se suma a Signal

En efecto, el mismísimo Mark Zuckerberg es usuario de Signal, una de las apps de mensajería que más está creciendo en los últimos meses. Lo sabemos gracias a que el teléfono de Zuckerberg es uno de los cientos de millones que fueron filtrados en Internet el pasado fin de semana.

Los datos de unos 530 millones de cuentas, 11 millones de España, están ahora disponibles para cualquiera; y en todos los casos, se conoce el número de teléfono de las víctimas, aunque el resto de datos, como el nombre o la dirección de correo, pueden no estar completos.

App de Signal Signal Omicrono

La cuenta de Mark Zuckerberg se encuentra entre las afectadas y por lo tanto, el número de teléfono que el multimillonario usó para registrar su cuenta ahora es conocido por cualquiera que tenga la suficiente curiosidad como para buscarlo. Como era de imaginar, ese número ya ha sido buscado en todos sitios; gracias a una sugerencia de un internauta en Twitter, el investigador de seguridad Dave Walker decidió añadir el número a su cuenta de Signal para comprobar si el CEO estaba registrado en la app de la competencia. Y lo está.

Viendo la competencia

Al igual que muchas otras apps, Signal permite añadir nuestros contactos a nuestra lista de amigos, y si no están registrados, podemos invitarles para iniciar una conversación. Pero el número filtrado de Zuckerberg ya estaba registrado, y además, con su nombre real; el mensaje "Mark Zuckerberg está en Signal" aparece si intentamos añadir el número.

¿Significa eso que Zuckerberg no usa WhatsApp para comunicarse, y prefiere una app de la competencia? No llegamos a decir eso, porque es muy probable que, simplemente, Zuckerberg quisiera comprobar de primera mano por qué esta app está teniendo tanto éxito; no hay ninguna prueba de que use esta app a diario o que no use WhatsApp.

Pero no deja de ser un descubrimiento gracioso, y ya han aparecido varias bromas en redes sociales. La gran ventaja de Signal sobre WhatsApp es su privacidad; no sólo cifra los mensajes de extremo a extremo como la app de Facebook, sino que cuenta con funciones adicionales como protección de pantalla (que evita que se hagan capturas de nuestros mensajes), redirección de llamadas, o mensajes que desaparecen. Pero especialmente, está ganando usuarios que no quieren tener nada que ver con Facebook.

También te puede interesar...