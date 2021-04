Así puedes comprobar si Facebook ha filtrado tu número de teléfono

Ahora se pueden buscar números en 'Have i been pwned' Manuel Jesús Omicrono

Hace unos pocos días saltó la noticia: Facebook había sufrido una filtración de datos absolutamente masiva, afectando a más de 533 millones de personas en todo el mundo. En España, hasta 11 millones de cuentas sufrieron las consecuencias que dejaron datos especialmente sensibles como correos electrónicos y números de teléfono al aire en foros de Internet.

En consecuencia, la web Have i Been Pwned sufrió toda una avalancha de usuarios que querían comprobar si su correo electrónico estuvo involucrado en esta brecha de seguridad. Esta web permite saber si nuestro correo ha sido afectado en brechas de seguridad de Internet con una simple búsqueda. Ahora aceptará números de teléfono.

Troy Hunt, desarrollador principal de la web, explica en su portal propio que han habilitado la búsqueda de números teléfonos en formatos internacionales para que los usuarios puedan comprobar si su número de teléfono se ha visto implicado en la brecha, dada la magnitud del asunto.

¿Mi número ha sido afectado?

Según explica Hunt, el que se haya añadido esta característica responde a la necesidad de los usuarios de comprobar si un dato tan sensible como un número de teléfono se ha visto involucrado en este problema. De hecho, el desarrollador deja bien claro que en ningún momento tenía pensado añadir esta función al buscador, pero esta es una situación excepcional.

Tan solo tendremos que buscar el número. Manuel Fernández Omicrono

Antes de explicar los pormenores, vayamos a la acción. Para poder buscar tu número de teléfono en Have i Been Pwned, tienes que poner tu número de teléfono con el código internacional asociado, es decir, el código del país del que procede tu teléfono. En nuestro caso, es el +34 pero no tenemos que poner el símbolo de "+". Por lo tanto, deberíamos poner nuestro número así: 34123456789. Si el número empieza por 0, debemos hacer lo mismo. Aquí tenéis una guía con mucha más información.

Lo hemos probado y, efectivamente, funciona. Poniendo nuestro número en ese formato Have i Been Pwned nos dirá si nuestro teléfono está o no en la base de datos filtrada de Facebook. Eso sí, Tony Hunt quiere ser muy claro y especificar lo excepcional de esta situación.

No es lo habitual

Logo de Facebook. Dado Ruvic Thomson Reuters

Hunt quiere aclarar que esta idea de usar números de teléfono se llegó a barajar hace 5 años. Descartó la idea, según él, porque los números de teléfono aparecen con mucha menos frecuencia en estas brechas de seguridad. Además, son mucho más difíciles de analizar que otros conjuntos de datos y en la mayoría de ocasiones no se adhieren a un formato coherente, lo que lo hace todo más difícil a la hora de desarrollar.

Pero el motivo principal es extremadamente lógico; aclarar si realmente hemos sido afectados por una brecha de seguridad. Que nuestro teléfono aparezca o no, no cambia la situación. Pero claro, hay más de 500 millones de números de teléfono dentro de la base de datos de Facebook, y una gran minoría son direcciones de correo. El conjunto de datos de la brecha y el formato en el que estaban publicados ha sido lo que ha motivado a Hunt a cambiar de opinión.

No obstante, hay que aclarar otras cosas. Primero, no habrá notificaciones para los usuarios que asignen un número de teléfono a la búsqueda, ya que requeriría el envío de SMS con su consecuente coste y logística. Además, no se podrá realizar búsquedas por número de teléfono ni en otras brechas ni en brechas futuras, de nuevo, por lo excepcional de la situación.

