Adiós a Yahoo Respuestas: cerrará para siempre en menos de un mes

Poco a poco, a medida que el Internet contemporáneo va haciéndose más grande, van desapareciendo poco a poco aquellos servicios y plataformas que crecieron con nosotros. ¿Quién en España no recuerda los juegos flash, el mítico Messenger de Microsoft o el infame Yahoo Respuestas? Sobre este último, tenemos malas noticias.

Yahoo Respuestas, uno de los servicios que más historia han hecho en Internet, desaparecerá el día 4 de mayo de este año. Así lo ha anunciado Yahoo, asegurando que ese será el último día en el que Yahoo Respuestas seguirá estando disponible en Internet.

Así, se va un servicio que si bien tenía unas buenas intenciones detrás, dio paso al lado más irreverente y por qué no decirlo, oscuro de Internet, llegando a albergar incluso comentarios con tintes de ilegalidad, con preguntas referentes a pornografía o a violencia.

Yahoo Respuestas cierra

Logo de Yahoo

La plataforma ha estado abierta durante 16 años, que para Internet es toda una eternidad. Lejos de la ilegalidad que encerraban algunos de sus usuarios, Yahoo Respuestas se hizo famoso por mostrar al mundo cuán absurdos podíamos llegar a ser en Internet. Preguntas infantiles, bromas, preguntas absurdas... No había nada que no hubiera en ese servicio que no te hiciera arquear una ceja.

Para aquel que no sepa qué es Yahoo Respuestas, lo cierto es que es muy sencillo de entender. Este era un servicio de Yahoo que, como su nombre indicaba, buscaba ofrecer respuestas de usuarios a preguntas hechas también por usuarios. Era una comunidad en la que los internautas se retroalimentaban con información.

Así lo explica la propia Yahoo Respuestas en un comunicado, especificando que lanzaron el servicio hace 16 años con el objetivo de "ayudar a personas de todo el mundo a conectarse y compartir información", creando una auténtica comunidad de Internet que ha pervivido hasta ahora. Yahoo, por otra parte, alega que la causa del cierre del servicio es la falta de popularidad de la plataforma.

Un ejemplo de las preguntas que había en la plataforma. Yahoo Omicrono

Y no es para menos; Yahoo Respuestas fue el prototipo de lo que hoy en día son los foros como Reddit, y no tiene mucho sentido usar dicha plataforma teniendo infinidad de foros, ya sea temáticos o generalistas. Además, la idea detrás del cierre de Yahoo Respuestas es la misma que ha seguido al cierre de la división móvil de LG, acaecida el pasado lunes: destinar recursos a otros productos que sí puedan tener un mejor rédito económico para la compañía.

Hasta el día 4 de mayo, podremos seguir accediendo a las preguntas y respuestas publicadas en la plataforma, aunque a partir del día 20 de abril ya no se podrán publicar respuestas y preguntas. Hasta el día 30 de junio el usuario podrá descargar todas sus preguntas y respuestas, solicitando una descarga en su perfil. Pasada esa fecha, se borrarán todos los datos y pasarán a no estar disponibles, matando a una parte de Internet que sin duda ha hecho historia.

