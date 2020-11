Google borrará tus archivos de Drive y Docs si no los revisas o los abres de vez en cuando

Google se encuentra en medio de un proceso de cambio en los servicios de almacenamiento de datos que ofrece en España; y eso puede suponer la pérdida de archivos si no tenemos cuidado.

Ayer saltó la noticia de que Google Fotos iba a perder el almacenamiento ilimitado de fotos que ofrece a todos los usuarios de manera gratuita; a partir del próximo mes de junio, las fotos que subamos contarán para el límite de 15 GB que Google ofrece gratis.

Es un anuncio que ha provocado mucha polémica entre los usuarios, especialmente aquellos que aprovechan el almacenamiento gratuito para guardar automáticamente todas las fotos que hacen con sus móviles. La alternativa será pagar por más almacenamiento, o usar una alternativa a Google Fotos.

Google Drive, con limitaciones

La polémica sobre Google Fotos provocó que otro cambio anunciado por Google pasase completamente desapercibido; este afecta al almacenamiento en la nube de todos los servicios de la compañía, desde Gmail a Google Drive, Google Docs, y cualquier otro que permita guardar archivos en la nube.

Google Drive

La nueva política de uso de Google implica que la compañía ahora se reserva el derecho de borrar los archivos de los usuarios por inactividad después de un periodo concreto.

Las medidas entran en vigor a partir del próximo 1 de junio de 2021, y suponen lo siguiente:

Si estamos inactivos en un servicio durante más de dos años (24 meses), Google puede borrar el contenido que tengamos en ese servicio.

Si sobrepasamos nuestro límite de almacenamiento durante dos años, Google puede borrar todo lo que tengamos en Gmail, Drive y Fotos.

Para evitar que Google borre nuestros datos, tenemos que asegurarnos de entrar en el servicio que estemos usando al menos una vez cada dos años; por ejemplo, si guardamos un archivo en Drive y no entramos en Drive en dos años, Google nos lo puede borrar. El resto de archivos no se verá afectado.

Google sólo lo borrará todo en los casos más extremos: si no hacemos caso a la limitación de espacio, podemos perder todo lo que tenemos en los servicios de Google.

Esto es especialmente importante si en su día contratamos almacenamiento con Google One y hemos dejado de pagar la suscripción; en ese caso, es posible que tengamos ocupado más espacio del que tenemos de manera gratuita, y Google ahora podrá borrarlo todo si estamos dos años así.

Documentos de Docs ahora cuentan

Otro cambio es que ahora el espacio de nuestros archivos de ofimática contará para el almacenamiento que tengamos. Todos los archivos nuevos de Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms o Jamboard, que ahora mismo no computan para el cálculo de espacio disponible, empezarán a hacerlo a partir del 1 de junio de 2021.

Los archivos de Google Docs contarán para el almacenamiento de Google

Es lo mismo que ocurre con Google Fotos. Los archivos que sean creados desde ahora hasta el próximo junio no contarán, a menos que sean modificados a partir del 1 de junio; todos los nuevos archivos creados a partir del 1 de junio también contarán. Esto no debería afectar a muchos usuarios, ya que estos archivos no ocupan mucho, pero es algo a tener en cuenta.

No es que esta decisión sea sorprendente; lo realmente llamativo es que no hubiese ninguna limitación hasta ahora. La propia Google justifica los cambios en que es lo que todo el mundo hace; la mayoría de servicios de almacenamiento en la nube impone algún tipo de limitación de tiempo, para evitar que los usuarios suban archivos y se olviden de ellos. Ese es espacio que la compañía no puede dedicar a otros usuarios, y por lo tanto supone un coste.

Sin embargo, este anuncio probablemente no sentará bien a unos usuarios que ya han respondido negativamente al anuncio de Google Fotos. Una de las críticas más comunes que se leen en redes sociales es que Google ha engañado a los usuarios, atrayéndolos con promesas de almacenamiento gratuito para a continuación borrar sus fotos si no empiezan a pagar.