Cómo sabe tu móvil que esta madrugada tiene que hacer el cambio de hora

El próximo domingo 25 de octubre a las 3:00 de la madrugada (hora peninsular española), España cambiará de hora, y pasarán a ser las 2:00. La mayoría de españoles ya están acostumbrados a este proceso, y salvo las contadas anécdotas, no suele haber problemas.

Sin embargo, el 2020 es diferente hasta en algo tan simple como eso. Las restricciones impuestas por el Gobierno para frenar la segunda oleada de contagios del coronavirus hacen de este cambio algo importante si no queremos ganarnos una multa.

Algunas de estas restricciones son horarias; por ejemplo, en algunas comunidades la hostelería tendrá que cerrar a las 23:00 o a medianoche. No cambiar la hora correctamente puede provocar serios problemas; este es el cambio de hora más importante de los últimos años.

Llega el cambio de hora

Afortunadamente, la tecnología ha avanzado lo suficiente como para que el cambio de hora haya dejado de ser una molestia -aunque no nos va a arreglar el sueño-.

Los relojes inteligentes como el Galaxy Watch 3 cambian la hora automáticamente Adrián Raya Omicrono

La inmensa mayoría de los relojes que usamos a diario se cambiarán por sí solos, sin necesidad de hacer nada. Sólo los relojes analógicos o los de algunos modelos de coche o de electrodomésticos necesitarán de nuestra atención, pero la inmensa mayoría de españoles ya usa smartphones, ordenadores o relojes inteligentes que lo hacen por su cuenta.

Pero ¿cómo es eso posible? ¿cómo puede nuestro ordenador y nuestro móvil tener la misma hora sin hacer nada? ¿cómo se tiene en cuenta el huso horario? y sobre todo ¿cómo funciona la tecnología que hace posible que todo esté sincronizado de forma automática?

Cómo funciona

La clave está en la conexión a Internet que tienen todos estos dispositivos, y en NTP (Network Time Protocol, protocolo de hora de red), usado para obtener la hora correcta sin importar dónde vivamos. Usando esta tecnología, nuestros smartphones, ordenadores, altavoces inteligentes, relojes inteligentes, o cualquier otro dispositivo, puede conectarse a un servidor para saber qué hora es en todo momento.

NTP es uno de los protocolos de conexión más viejos de Internet, datando de principios de la década de los 80; es casi diez años más viejo que HTTP, usado para navegar por la Web. NTP nació por la necesidad de sincronizar los relojes de varios ordenadores, para que todos tuviesen la misma hora; los desarrolladores descubrieron (por las malas) que cada ordenador podía tener una hora ligeramente diferente, incluso contando con la diferencia horaria.

La genialidad de NTP, y el motivo por el que se sigue usando hoy en día, es que es muy fiable y permite sincronizar sistemas con un margen de error de apenas unos milisegundos. Además, puede ser usado por todo tipo de dispositivos y métodos; el modelo original consistía en un modelo "cliente-servidor", en el que un dispositivo se conecta a un ordenador central; pero hoy en día los dispositivos también se pueden conectar entre sí para compartir la hora.

Sistema de jerarquía de NTP Benjamin D. Esham | Wikimedia Commons Omicrono

Esa es la fortaleza de NTP: que no depende de los servidores para saber qué hora es. En vez de eso, usa un sistema jerárquico, en el que unos pocos sistemas (de "estrato 0") mantienen la hora correcta en el estándar UTC (Hora universal coordinada).

Esa información se pasa a ordenadores en el "estrato 1", sincronizados con una precisión de microsegundos con los del estrato 0; y así, hasta el estrato 15. Los dispositivos en los niveles más bajos suelen ser ordenadores y dispositivos personales. Lo interesante es que los dispositivos de cada capa se pueden comunicar entre sí para comunicarse la hora, pero siempre saben qué servidor es la referencia desde la que se consiguió.

Tu móvil, al día

Todos los sistemas operativos modernos conectan con estos sistemas de una manera o de otra. No es un protocolo perfecto, y su edad ya se nota; puede fallar, es relativamente inseguro y poco protegido. Pero realmente no hay una alternativa mejor ni más abierta que esta, al menos no por ahora.

Con la hora UTC, cada dispositivo puede mostrar la hora local simplemente añadiendo o restando; esa es la razón por la que normalmente, cuando configuras un nuevo ordenador tienes que elegir tu huso horario o el país en el que estás. Ese paso también está desapareciendo, y muchos dispositivos ya descubren su localización conectándose a Internet.

Por defecto, todos los móviles y ordenadores están configurados para obtener la hora. Si queremos asegurarnos, sólo tenemos que comprobar que el "Ajuste automático" esté activo.

Cambio de hora en iPhone Omicrono

En iPhone, es tan fácil como abrir Configuración, entrar en "General" y en "Fecha y hora".

Activando el cambio de hora en un móvil Android Omicrono

En Android, podemos entrar en Ajustes, en "Sistema y actualizaciones" y en "Fecha y hora".

Configurar Windows para que haga el cambio de hora Adrián Raya Omicrono

Por último, en Windows abrimos el menú Inicio, entramos en Configuración, en "Hora e idioma" y comprobamos que "Ajustar hora automáticamente " y "Cambiar la hora automáticamente según el horario de verano" estén activos.