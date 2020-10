Google comienza a desplegar Duplex, su tecnología que hace llamadas por ti

Quizás hayas oído hablar de Google Duplex, la Inteligencia Artificial capaz de realizar llamadas y hacer reservas. Esta tecnología llegó a España a principios de año, aunque de forma muy limitada, sin acceso a los usuarios y en el pretexto del estado de alarma que vivimos en nuestro país hace unos meses. Ahora avanza un poco más.

O al menos, esa es la intención de Google. La firma de Mountain View ha confirmado que sus funciones más esperadas, como la capacidad de realizar reservas en peluquerías, ya se está implementando en Estados Unidos.

El que ahora esta característica esté implantándose en Estados Unidos deja claro que las intenciones de Google por traer Duplex a otros países son claras. El problema es el mismo de siempre; su complejidad puede demorar todavía más su llegada a España.

Google Duplex avanza

Según podemos leer en The Verge, Google ya ha comenzado a desplegar la característica que permitirá en unas semanas a los estadounidenses el reservar un corte de pelo en una peluquería. La idea es que mediante Google Assistant, la IA de Google se encargue de realizar una reserva con un par de comandos.

Google preguntará al usuario en qué fecha y hora le gustaría programar la cita. Puede indicarle al servicio un intervalo de tiempo para que pueda hacer ajustes si es necesario. La función solo admite la reserva de tres servicios básicos; un corte de hombre, de mujer o un corte de cabello general.

He aquí uno de los problemas más directos de esta característica: la variabilidad. Si queremos hacer otra cosa que no sea eso o ir a una peliquería que use diferentes cortes de pelo, tendremos que comunicarlo por teléfono nosotros mismos, algo que se carga un poco la 'magia' del proceso.

Todo puede cambiar

Si bien es cierto que la idea de Duplex es muy buena, ha tardado en implementarse por la variabilidad del proceso de interacción humana. No es tan sencillo como pedir una cita y que automáticamente todo se resuelva; es posible que Duplex pida una cita en una fecha concreta y que esta no se encuentre disponible. Con lo cual, le toca al usuario final descolgar el teléfono y hablar con el dependiente o dependienta para establecer otra.

Por ende, todo el proceso se vuelve absurdo ya que es mucho más sencillo que nosotros mismos realicemos la llamada. Eso sin contar que no todos los establecimientos acogerán de igual manera la medida; los más conservadores no harán ni caso a una Inteligencia Artificial y muchos no sabrán ni qué responder o cómo interactuar. Además, el número de lugares compatibles con Duplex será muy reducido.

Google Duplex

¿Quiere decir esto que Duplex es inútil? En absoluto. Esta ventaja de Google Assistant puede ser extremadamente útil; con las condiciones adecuadas, puede agilizar el proceso de reserva muchísimo y puede ayudar a muchas personas a evitar interacciones humanas, especialmente si los usuarios de Duplex sufren algún tipo de discapacidad a nivel social.

Google Duplex se anunció hace dos años por primera vez, y su primera y única función para el consumidor fue la posibilidad de hacer reservas en restaurantes de los Estados Unidos. En el caso de España, Duplex servía para llamar a los establecimientos para confirmar sus horarios, y actualizarlos en Google Maps en caso de que sea necesario.