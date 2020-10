Por fin podrás usar los HomePods como altavoces para el televisor

La clave está en los detalles, como diría el dicho. A Apple le encanta incluirlos en sus dispositivos, aunque unos tienen más éxito que otros; hay detalles como la inclusión del sensor LiDAR de los iPhone 12 que puede que no sean especialmente relevantes, pero otros como la posibilidad de usar HomePods como altavoces para un televisor que sí podrían serlo.

Esto es justo lo que pretende Apple. Los HomePods de España pronto obtendrán nuevas funciones como el 'Home Theater', que nos permitirá emparejar el altavoz con nuestro Apple TV 4K y usarlo como un sistema Dolby Atmos y tener un cine en casa. Esta será una nueva característica que se aplicará gracias a una actualización de software.

Apple usará el audio espacial que ya vimos con los AirPods Pro para que, si creamos nuestro propio equipo de sonido con nuestro Apple TV 4K, podamos conseguir una experiencia lo más inmersiva posible. Eso sí, con ciertas limitaciones.

HomePods y Apple TV

Apple TV 4K. Apple Omicrono

Apple nos permitirá desde tvOS elegir la salida de audio predeterminada, pudiendo elegir los HomePods como salidas de audio. Seremos capaces de elegir varios altavoces como salidas de nuestro televisor.

Una vez conectados, los dispositivos aparecerán en un icono en el centro de control de iOS y podremos reproducir contenido con AirPlay en el HomePod y escuchar música sin necesidad de encender el televisor. Además, podremos usar los altavoces en varias habitaciones si así lo queremos.

Un detalle importante es que no podremos formar un equipo de sonido estéreo con un HomePod y un HomePod mini. Podremos emparejar 2 HomePods o 2 HomePods mini para que suenen juntos, pero nunca mezclados. Ahora bien, si queremos reproducir música en toda la casa, sí podremos conseguir que todos los dispositivos reproduzcan música juntos usando sus funciones de intercomunicación.

El HomePod mini podrá ser usado como altavoz estéreo si tenemos un Apple TV pero, de nuevo, entre modelos similares. Si tenemos, por ejemplo, dos HomePod Mini y los conectamos al Apple TV podremos crear un equipo estéreo, pero sin sonido inmersivo.

Sonido inmersivo en 4K

Apple TV.

Si queremos una experiencia mucho mucho más inmersiva, tendremos que usar un Apple TV 4K y un HomePod convencional. La idea es que podamos aprovechar el soporte para audio 7.1 y Dolby Atmos para crear una suerte de cine en casa, algo que no podremos hacer con la versión Mini.

Con esta actualización, podremos emparejar uno o dos HomePods con nuestro Apple TV 4K y obtener sonido Dolby Atmos y audio en 7.1. Se usará el mismo audio espacial que tan buenos resultados ha dado con los AirPods Pro, lo que para contenido cinematográfico será ideal.

Apple no ha explicado cómo funcionará este audio espacial, pero la crítica ha dejado claro que los AirPods Pro hacen esto muy bien. En un sistema más potente como el HomePods, estos resultados podrían ser incluso mejores. No obstante, Apple no ha hablado sobre cuándo se realizará esta actualización de software que llegará a los Apple TV 4K.