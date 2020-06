El lío de la app contra el COVID-19 de Cataluña: es la más descargada en Francia

STOP COVID19 CAT, la app contra el COVID-19 de Cataluña, ha subido hasta lo más alto de la lista de apps más descargadas en la App Store de Apple. Sólo hay un pequeño problema: lo ha conseguido en Francia.

No es que de repente los franceses tengan mucho interés en la app desarrollada para la Generalitat; todo se debe a un malentendido provocado por las extrañas decisiones del gobierno francés a la hora de lanzar su propia app.

Y es que la verdadera noticia es que Francia ya tiene su propia app para el rastreo del coronavirus. Se llama StopCovid, y ese nombre ya debería ser una pista de porqué la app catalana está teniendo tanto éxito.

Francia lanza su app contra el coronavirus

Hoy se ha producido el lanzamiento de StopCovid, una app basada en el concepto de 'contact tracing'; una vez instalada usa la conexión Bluetooth del móvil para conectar con los dispositivos de personas cercanas.

De esta manera, la app va creando una lista de personas que han estado cerca del usuario. Si una de esas personas da positivo por COVID-19, la app puede mostrar una notificación a todos los usuarios con los que ha estado en las últimas semanas, recomendando la realización de una prueba médica.

La nueva app francesa contra el coronavirus EPA-EFE Omicrono

Si parece familiar, es por una buena razón. StopCovid parte de una idea muy parecida al rastreo del coronavirus implementado por Apple y Google, y que fue lanzado el pasado mes de mayo; aunque hay algunas diferencias importantes que afectan a la privacidad de los usuarios.

En concreto, la gran diferencia es que el sistema desarrollado en Francia, llamado ROBERT, es centralizado, con todos los datos almacenados en un servidor central que se encarga de registrar contactos y avisar a los usuarios potencialmente en peligro. En cambio, el sistema de Apple y Google es descentralizado, y es nuestro propio móvil el que almacena los datos y los compara.

Desde el principio, el gobierno francés se negó a usar la plataforma de Apple y Google, una decisión respaldada la semana pasada por el parlamento. ROBERT ha recibido no pocas críticas, por haber podido anteponer intereses políticos a la privacidad de los usuarios e incluso los intereses médicos.

El gobierno francés, junto con el alemán, es especialmente crítico del control sobre el sector tecnológico que tienen las compañías estadounidenses; pero en Alemania acogieron bien el sistema de Apple y Google.

El uso de un servidor central que guarda todos los datos podría ser desastroso si esos datos se usasen para rastrear a la ciudadanía, o si terminasen en manos de atacantes. Además, no está claro que realmente suponga una gran ventaja respecto al sistema descentralizado para la investigación contra el COVID-19.

La app contra el COVID-19 de Cataluña triunfa en Francia

Sea como sea, Francia se ha adelantado a otros países, como España, en el lanzamiento de su propia app; pero tal vez le hubiera venido bien esperar un poco, a tenor del caótico lanzamiento.

Por ahora, la app oficial francesa sólo ha sido lanzada en Android; algo extraño, teniendo en cuenta que la app para iPhone fue anunciada al mismo tiempo. No se ha dado un motivo oficial aún a este retraso, pero lo que sí sabemos es que ha provocado mucha confusión.

La app catalana contra el COVID-19 se ha convertido en la más descargada en Francia Techcrunch Omicrono

Y aquí es donde entra la app catalana, con un nombre muy parecido; de hecho, si buscamos "Stop Covid", aparece la app encargada por la Generalitat, y no la de Francia.

Es fácil ver ahora por qué la app catalana está en el primer puesto de las apps más descargadas en Francia, según revela Techcrunch. Simplemente aparece primero cuando los franceses buscan en su iPhone, sólo por tener un nombre prácticamente idéntico.

La lista de tropiezos en el lanzamiento de la app francesa ya es bastante larga; y no haber elegido un nombre original es sólo el más pequeño. Por el momento, no hay razón oficial para el retraso de la app para iOS, pero es muy posible que sea por la dificultad de programar este tipo de funciones en el sistema de Apple.

De hecho, Apple y Google tuvieron que lanzar su propia tecnología de rastreo porque sus sistemas operativos no están preparados para este tipo de apps. Por ejemplo, no permiten que una app use Bluetooth de manera abusiva. Es un problema que ya se ha encontrado el Reino Unido, cuya app no funciona si tenemos el iPhone bloqueado; si la app francesa sufre el mismo problema o no, por ahora es un misterio.