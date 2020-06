Cinco consejos imprescindibles para no tener un Twitter tóxico

Twitter se ha convertido en una gran plaza pública en la que todo el mundo puede hablar. En ocasiones los mensajes cobran una dimensión mayor y su trascendencia arrastra movimientos colectivos y reacción en las calles.

Esta capacidad de movilización es alentada por ciertos grupos que, a través de recursos tecnológicos como los bots, generan una corriente de discurso que en muchas ocasiones hacen que el ambiente en la red social se crispe de más. En España hemos tenido desde bulos, noticias falsas o linchamientos públicos, sin embargo, el clímax de tensión se está viviendo estos días con la cuerda de la que está tirando el presidente de EEUU, Donald Trump.

La disputa entre Trump y Twitter podría cambiar las redes sociales para siempre, sin embargo su discurso de odio sirve como gasolina para muchos de los usuarios que llegan a la red social con el ánimo de crear crispación. Esto choca con aquellos usuarios que quieren usar Twitter como plataforma para descubrir noticias, hablar con amigos o comentar simplemente lo que sucede en su día a día.

Twitter es consciente de sus problemas y ya está tomando una serie de medidas para hacer más limpia y amigable la red. Sin embargo, si quieres tener un timeline agradabel y quieres que tu experiencia en la red social sea confortable te ofrecemos una serie de consejos para evitar pasar malos tragos.

Silenciar y bloquear

Si acabas enfadado a menudo tras leer los tuits de un determinado usuario, lo más lógico será que dejes de seguirlo, seguro que tu salud mental te lo agradece. En el caso de que sea una persona que realmente aprecies, si quieres evitar discusiones por dejar de seguirlo puedes optar por silenciarlo. Basta con entrar al perfil, pinchar sobre los tres puntos y hacer clic en "Silenciar".

Silenciar a un usuario en Twitter. Alex Branco Omicrono

Para aquellos que no lo sepan, silenciar a un usuario se traduce en que nunca nos aparecerán sus tuits en nuestro timeline, para verlos tendremos que entrar directamente en su perfil. Además, esa persona no sabrá que lo hemos silenciado.

Bloquear una cuenta en Twitter. Alex Branco Omicrono

Si, pese a las medidas que has tomado, un usuario no deja de molestarte, ya sea enviándote mensajes directos o mencionándote a menudo, el siguiente paso sería optar por la opción de bloqueo de Twitter.

En esta tesitura, el usuario sí sabría que lo hemos bloqueado, pues se le notificaría al intentar visitar nuestro perfil. Se trata de la alternativa más radical, pues así no podrán curiosear nuestro perfil ni mencionarnos o etiquetarnos en fotos, enviarnos mensajes, etcétera.

Denuncia

En la inmensa mayoría de los casos, bloquear a alguien sirve para olvidarnos totalmente de esa persona. Sin embargo, si crees que se han pasado de la raya y han incumplido las normas de la red social puedes denunciarlos.

Denuncia en Twitter. Alex Branco Omicrono

Entra en el perfil en cuestión, pulsa en los tres puntos y a continuación en "Denunciar". A continuación Twitter nos pedirá que expliquemos cuál es la razón de nuestra denuncia. Si, efectivamente, han violado alguna norma pueden incluso llegar a cerrarle la cuenta definitivamente a esa persona. Por esa razón recomendamos denunciar con cabeza, solo en casos extremos y jamás como forma de venganza personal.

Silenciar términos

En otro orden de cosas, si lo que te agobia de Twitter no es un usuario en concreto y sí el tener que leer el mismo tema en repetidas ocasiones, no te preocupes, hay una herramienta de la propia plataforma que te resultará de gran utilidad al poder silenciar palabras específicas.

Silenciar palabras en Twitter. Alex Branco Omicrono

Desde la app tendrás que pinchar en tu foto de perfil y luego en "Configuración y privacidad". Después dirígete al apartado "Privacidad y seguridad" y baja hasta ver "Palabras silenciadas". El proceso es similar desde la versión web, aunque tendríamos que pinchar primero el botón "Más opciones" situado en la zona izquierda.

Como decimos, podremos escribir los términos concretos (incluso aunque sean hashtags) sobre los que queremos dejar de leer cosas en nuestro timeline. Imaginemos, por ejemplo, que estamos hartos de la gente que habla de la Nintendo Switch, pues basta con añadirlo como palabra silenciada para solucionar el problema.

Se trata de una función muy valiosa para no tragarse spoilers de tus series preferidas o de ese estreno que aún no has podido ver. O, simplemente, para evitar leer temas que no te agradan, ya sean políticos, deportivos, etcétera. Cabe recalcar que la lista de palabras silenciadas puede ser todo lo larga que queramos.

Haz tu cuenta privada

Otra opción interesante consiste en hacer privada tu cuenta de Twitter. Así, todos aquellos que quieran seguirte tendrán que enviarte una petición y tú decidirás si aceptas o no. Con esta especie de criba evitaremos que nos sigan usuarios desconocidos que puedan causarnos problemas.

Logo de Twitter.

Si tu cuenta es privada, solo tus seguidores podrán ver o responder tus tuits, aunque no podrán retuitearte. Desde Twitter aseguran que los tuits no aparecen ni siquiera en las búsquedas de Google. Eso sí, no hemos de olvidar que nuestros seguidores podrían hacer capturas de pantalla de nuestros tuits, por lo que no somos del todo infranqueables.

Habla con quien quieras

Una de las últimas medidas implementadas por Twitter para evitar que los trolls comenten tus tuits es poder elegir quién puede contestar a tus mensajes. Esta nueva funcionalidad que se encuentra en pruebas y que sólo está disponible para algunos usuarios en todo el mundo permite cribar así la conversación.

En el caso de que seas uno de los afortunados que disponen de esta opción, antes de enviar un tuit podrás establecer si pueden responderte todo el mundo como siempre, sólo tus seguidores (sin importar que tu cuenta esté abierta), o bien sólo aquellas cuentas que hayas mencionado en el mensaje.