TikTok, la red favorita entre jóvenes, prohíbe los mensajes directos a menores de 16 años

Como parte del último impulso de TikTok para el uso responsable de su plataforma, los menores de 16 años no podrán usar los mensajes privados, ni para enviarlos ni para recibirlos; eso se suma a otras limitaciones que ya tenía esta funcionalidad.

TikTok es la red social preferida de los más jóvenes, por su sencillez y por tener muy claro qué tipo de contenido ofrecer: vídeos muy cortos, tanto de creadores famosos como otros que no lo son tanto, creados por y para smartphones y que se hacen virales al instante.

Pero que TikTok le haya conseguido quitar la audiencia a Facebook o a Twitter también viene con una responsabilidad: y es que, como era de esperar, esta red social se ha convertido en la herramienta perfecta para depredadores e incluso terroristas.

TikTok restringe los mensajes directos

Es por eso que en los últimos meses TikTok se ha visto obligada a implementar serios cambios en su plataforma, para proteger a los más pequeños y evitar un potencial escándalo. Ya dio un gran paso con la presentación de sus controles parentales el pasado febrero, con los que es posible controlar qué es lo que ven nuestros hijos en la app.

Logo de TikTok Dado Ruvic Thomson Reuters

Pero eso es sólo el principio; y es que TikTok ahora ha anunciado que los usuarios menores de 16 años ya no podrán usar los mensajes directos. No es que no puedan enviar mensajes, es que tampoco los podrán recibir. Por lo tanto, no habrá una manera fácil de contactar con menores de esa edad usando esta plataforma.

Protección para menores

La medida es de protección, evidentemente, con Tiktok declarando que comprenden "su potencial mal uso". Sin embargo, no busca proteger sólo a los menores, sino también a los propios responsables de la app; recordemos que el reglamento de protección de datos europeo (GDPR) obliga a los servicios online de mensajería a obtener el permiso paterno de los menores de 16 años.

TikTok

En respuesta, WhatsApp decidió prohibir directamente la entrada a estos usuarios, y esta medida de TikTok es similar; básicamente, TikTok ha cerrado su sección de mensajería a menores de 16 años, que sólo podrán usar la parte pública de red social.

Esta no es la primera medida que afecta a los mensajes directos. TikTok ya implementó otras restricciones, como las que impiden que usuarios que no son nuestros amigos nos envíen mensajes directos. Además, no podemos enviar mensajes o vídeos usando mensajes directos, para evitar el llamado "sexting" y las posibles extorsiones que conllevan.