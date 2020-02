Así podrás controlar qué ven en TikTok tus hijos

TikTok sin duda alguna se ha convertido en la red social de referencia en el mundo juvenil. Las más veteranas siguen manteniendo su liderazgo, desde luego, pero TikTok ha llegado a desbancarlas, al menos en lo que al consumo de multimedia se refiere. Grandes famosos como Rosalía ya han poblado esta red social.

Esto conlleva un problema inevitable: la exposición de los jóvenes a contenidos potencialmente peligrosos o inadecuados. No es para menos; sin ir más lejos, ha habido usuarios en TikTok que han motivado controles severos ante la pornografía colgando contenido de este índole. Afortunadamente, TikTok ha anunciado la introducción de un nuevo conjunto de controles parentales.

Estos controles permitirán a los padres establecer límites en el uso de la app móvil además de controles de administración tanto del uso como del contenido, ya que también se busca con esto evitar prolongados lapsos de uso que puedan desembocar en adicción por parte de los jóvenes.

Nuevos controles parentales en TikTok

La app añadirá nuevos controles parentales. CHINA STRINGER NETWORK Thomson Reuters

Estos controles llamados englobados en el Modo de seguridad familiar tienen varios propósitos; evitar que nuestros hijos pasen demasiado tiempo consumiendo contenido en la app y evitar que puedan ver contenido que los padres consideremos inapropiados. Estarán disponibles en un nuevo modo que los padres podrán activar o desactivar.

Según la red social, los padres que deseen habilitar este modo primero tendrán que crear una cuenta en la app, que se vinculará a la cuenta del adolescente. Una vez hecho esto, los padres podrán controlar cuánto tiempo puede pasar el usuario en la app, limitando su uso y controlar distintos apartados del contenido.

Podremos controlar el tiempo de pantalla y uso de la app, establecer límites en mensajes directos (controlando quién puede mandar mensajes a nuestros hijos o apagando los mensajes directamente) o eligiendo limitar el contenido inapropiado que pueda presentarse en la app.

TikTok. Danish Siddiqui Thomson Reuters

Hay que aclarar que estos controles ya estaban en la app como tal, solo que los usuarios debían configurarlas. Este "modo de seguridad familiar" solo cambia esto haciendo que sean los padres o tutores los que deban activar estos controles para sus hijos, evitando que estos puedan cambiar la configuración.

El modo restringido genera dudas, ya que TikTok no ha explicado qué procesos usará para no mostrar contenido inapropiado. Es probable que se base en los vídeos que la comunidad marca como inapropiados, ya sea pornografía, violencia o contenido nocivo. Los padres, así, deben tener en cuenta que este no será un método infalible para el control del contenido en TikTok.

Hay más controles, siendo estos una adición más al conjunto. Podemos optar porque nuestras cuentas sean privadas, desactivar los comentarios de nuestros TikToks y controlar a quién se les permite hacer colaboraciones. Estos nuevos controles responden a preocupaciones de los padres sobre esta app, que cada vez está generando más y más popularidad entre los jóvenes actuales.

Los nuevos controles estarán disponibles, primero en Reino Unido, a partir de hoy. Es de esperar que en las próximas semanas TikTok añada estos controles en sus versiones de otros países. No es la única medida que la red social va a llevar a cabo para aumentar la seguridad de su sitio; la red se ha asociado con creadores de contenido para producir vídeos hablando de la seguridad y de estos controles alentando a los usuarios a tomar descansos de su teléfono.

Via | TechCrunch