Facebook avisará si ves noticias falsas: ¿nueva polémica a la vista?

A partir de ahora, si visitas páginas web con información falsa sobre el coronavirus, Facebook no solo te informará de ello, sino que te mostrará enlaces a otros medios con información verificada.

Es un momento extraño, y al mismo tiempo comprensible para este nuevo anuncio. Por una parte, la lucha contra el COVID-19 no puede relajarse aún, y las noticias falsas se propagan incluso más rápidamente que el coronavirus.

Noticias falsas que pueden incluir desde malos consejos para protegerse contra el virus, hasta el completo "negacionismo" de su existencia; entre medias, también se comparten artículos de índole política, criticando o alabando la labor de los políticos en la crisis.

Facebook y las noticias falsas del coronavirus

Las nuevas medidas de Facebook buscan limitar la expansión de estas noticias falsas en su red social. Para empezar, si Facebook borra una publicación por ser falsa, ahora también avisará a todos los usuarios que han interactuado con ella.

Por lo tanto, si algún día visitaste, pulsaste "Me gusta", o dejaste un comentario en una noticia sobre el coronavirus, ahora puedes recibir un mensaje alertándote de que en realidad, era una noticia falsa y no deberías creerte lo que decía. Además, el mensaje enlazará a la página de "mitos sobre el coronavirus" de la Organización Mundial de la Salud, que recopila algunos de los bulos publicados en las últimas semanas.

Además, Facebook creará una nueva sección en su app, que recopilará noticias e información veraz sobre el COVID-19; estos artículos serán comprobados y compartidos para responder a posibles bulos que aparezcan en la red social. Por el momento, esta sección sólo estará disponible en los EEUU, donde Facebook tiene acuerdos con una variedad de medios de comunicación.

La polémica de las noticias falsas

Pero son precisamente las informaciones falsas las que han estado en el centro de la polémica estos días en España, gracias a una campaña fomentada por miembros del partido político Vox que acusa a Facebook y a WhatsApp de censurarles.

Los mensajes virales, compartidos por redes sociales y apps de mensajería, se basan en la medida implementada por WhatsApp (propiedad de Facebook) para luchar contra las noticias falsas: la limitación de reenvíos de mensajes virales en su plataforma.

No han faltado los que han usado esta medida como arma arrojadiza, no solo contra Facebook sino también contra el Gobierno español y sus defensores. Eso, pese a que la medida se tomó en todo el mundo al mismo tiempo, y no tiene nada que ver con Vox ni con ningún otro partido político.

Ahora puede que estemos a las puertas de otra polémica semejante, con el último anuncio de Facebook. Bastará con que un medio o un usuario decida que está siendo "censurado" para que vuelva a empezar el ciclo.

Sin embargo, viene bien recordar que esto no es nada nuevo. Facebook lleva ya años implementando filtros y medidas para luchar contra las noticias falsas; aunque con resultados discutibles. El papel de Facebook en las elecciones de los EEUU que eligieron a Donald Trump como presidente es bien conocido, y desde entonces la compañía se enfrenta al mismo tiempo con acusaciones de censura y de no hacer lo suficiente.