WhatsApp ya deja buscar mensajes por internet para desmentir bulos

Hace muy poco os informábamos de una función de WhatsApp que consistía en buscar mensajes en Internet que nos hubierna reenviado. Así podríamos desementir bulos, un mal que se ha estado acrecentando con el coronavirus. Ya es un asunto tan grave que sin que nadie se lo esperase, ha provocado que WhatsApp implemente esta función lo antes posible.

Exacto: ya está disponible. Normalmente WhatsApp suele ser bastante lenta lanzando novedades pero la crisis del coronavirus está a la orden del día, y los de Zuckerberg se han apresurado a lanzar esta característica lo antes posible, en tan solo 2 días.

Así, la versión 2.20.94 y posteriores tendrán incluidas las búsquedas de mensajes por Internet. De tal forma que en un momento dado podamos buscar mensajes para así evitar propagarlos en caso de que sean falsos.

Ya podemos buscar mensajes en WhatsApp

Búsqueda de mensajes en WhatsApp. WABetaInfo

Siempre que nos reenvíen un mensaje aparecerá una lupa al lado del mismo. Esta nos servirá para buscar en Internet el mensaje, y verificar mediante canales oficiales que ese mensaje es veraz. Los bulos suelen propagarse con mucho éxito, por lo que páginas de verificación de hechos como 'Maldita' se apresuran a desmentirlos. Esta lupa nos ayudará a determinar si el mensaje está mal.

Usaremos Google para buscarlo, y no tendremos que copiar el mensaje e ir a la búsqueda para comprobar su veracidad. Un proceso bastante tedioso que conseguía que los usuarios, seguramente por pereza (o malicia) se limitaran a reenviar el bulo sin importarles si este es cierto o no, propagando la desinformación.

Esta lupa no aparecerá siempre; solo aparecerá si nos han reenviado un mensaje, ya que los reenvíos y cadenas de bulos son la forma más fácil y habitual de propagación.

WhatsApp se ha dado mucha prisa

Que WhatsApp se haya dado tanta prisa lanzando esta característica es toda una rara avis. Normalmente pasan semanas e incluso meses hasta que las características de las betas acaban en los servidores oficiales. Pero WhatsApp ha transferido dicha opción a la versión final de la app en tan solo 2 días.

Esto demuestra 2 cosas: la primera que Facebook quiere quitarse de encima el estigma de ser uno de los principales canales de distribución de bulos y la segunda que la situación referente a la desinformación del coronavirus es dramática. No es para menos; se ha habilitado incluso un bot de la OMS para que responda nuestras y evitar que le preguntemos a ese cuñado que lo sabe todo sobre China desde el salón e su casa.

La característica llega hoy a WhatsApp, por lo que si no has actualizado ya la aplicación, deberías hacerlo ya. Si no te aparece, sé paciente; debería aparecer lo antes posible, por lo que hay que ser pacientes.