Cuadernillos Rubio gratis durante la cuarentena: así puedes descargarlos

Los que tenemos alguna que otra cana hemos crecido con los cuadernillos Rubio bajo las manos. Estos libros de tareas han sido tremendamente populares en el espectro educativo actual, y muchos de los niños de antes y hoy los usan. Cuadernos Rubio ha tenido a bien a solidarizarse con la cuarentena y ha puesto todos sus cuadernos digitales gratis.

La app iCuaderno by RUBIO ahora tendrá todos los cuadernos a disposición de los usuarios. Simplemente tendremos que descargar la app, registrarnos en ella y descargar cuantos cuadernillos queramos y necesitemos.

La iniciativa se agradece enormemente debido a que los niños necesitan material didáctico telemático algo más específico que el que necesitarían adolescentes en cursos más altos, por lo que gracias a este gesto cualquier padre con una tableta podrá darle uno de estos cuadernos a su hijo (y mantenerlo entretenido un rato).

Descarga ya estos cuadernillos Rubio

📱 App iCuadernos

📚 Debido a la situación actual ahora puedes descargar de manera gratuita todos los cuadernos de la app.

➡️ Crea tu cuenta para sincronizar los datos con otros dispositivos.

➡️ Disponible en iOs, Google Play y en https://t.co/mJPpsE9XCJ pic.twitter.com/yFRBRrIjP9 — Cuadernos Rubio (@cuadernosrubio) March 19, 2020

Como es lógico hablamos de las versiones digitales, y no de las físicas. La app de iCuadernos by RUBIO está disponible tanto para Android como para iOS y si bien la app es totalmente gratuita, los cuadernos que podíamos descargar en ella no lo eran. Ahora, presumiblemente durante el período de cuarentena, tendremos acceso a estos cuadernillos de forma absolutamente gratuita.

El único requisito para acceder a ellos es crearte una cuenta en la app para sincronizar datos con otros dispositivos que la tengan instalada. Una vez registrados tendremos que ir a la "tienda" de dentro de la app y elegir el que más nos convenga. Son todos gratis, así que no te preocupes de pagar nada. Es recomendable el uso de una tablet para aprovechar el formato libro de estos cuadernos. Si ya le sumamos un lápiz como un Apple Pencil, mejor todavía.

Esta iniciativa responde a la necesidad de educar (y entretener) a nuestros hijos, máxime en un período de cuarentena por coronavirus que puede provocar que los más pequeños de la casa se vuelvan todo un desafío para nuestra paciencia.

Cuadernos Rubio no ha aclarado si esta medida es permanente o si por el contrario durará lo que la cuarentena dure en el tiempo.Todo método de educación es bueno para ellos, así que si estabas buscando un buen entretenimiento para tu hijo, esta es la opción ideal.