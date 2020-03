Facebook regala 1.000 dólares a todos sus empleados para ayudarles a afrontar el virus

La crisis del coronavirus y su consecuente cuarentena tiene un problema añadido: las dificultades laborales. Muchas de las personas que no pueden acceder al teletrabajo son a menudo despedidas o, en su defecto, dejan de cobrar porque no están yendo a su puesto de trabajo. Según The Verge, Facebook es consciente de esto y está ayudando a sus empleados con bonos de 1.000 dólares.

Este bono se otorgará a cada uno de los empleados de Facebook para ayudarlos a afrontar esta pandemia de coronavirus. El movimiento ha sido anunciado por le mismo Mark Zuckerberg, CEO de la empresa en un comunicado interno.

Los bonos se distribuirán a partir de abril, un mes de extrema incertidumbre debido a que no se sabe si en esos días el virus perderá fuerza o si por el contrario la curva de infección será todavía más pronunciada.

Facebook ayudará a sus empleados

Mark Zuckerberg.

Facebook cuenta actualmente con casi 45.000 empleados, que según Zuckerberg tendrán acceso a dicho bono. Este bono se podría sumar a la compensación media que recibe un empleado de Facebook, que es de unos 200 dólares de media. Además, el bono también podría aumentar debido a nuevas excedencias generadas por la misma compañía.

La situación lo requiere, por supuesto; algunos empleados de la empresa están asumiendo trabajos extra de otros trabajadores, como el de los contratistas, ya que así consiguen que estos se queden en casa. Zuckerberg también está pagando a estos para que puedan hacer su vida normal incluso en el confinamiento.

Facebook ya se ha comprometido desde el inicio de la crisis a pagar a sus empleados por hora, incluso si estos no pueden ir a trabajar y tienen que estar en casa, ya sea porque estén infectados o porque tienen que cumplir cuarentena. Se busca el distanciamiento social, para evitar la propagación el COVID-19.

El teletrabajo, la musa de las empresas

Apple Store en Nanjing (China).

Ya vimos hace unas semanas como las principales empresas tecnológicas se rendían al teletrabajo para evitar la propagación del coronavirus. Sin embargo, hasta el estado de emergencia de Estados Unidos, existían trabajadores que necesitaban trabajar de forma presencial de forma imperativa. Eso se ha acabado, ya que la prioridad ahora es mantener a las personas en cuarentena. Por lo tanto, puestos de trabajo pueden quedar totalmente expuestos ante la crisis.

Esto lleva a las empresas a buscar soluciones para evitar despidos masivos o situaciones como los ERTE vividas en España. Facebook no es la primera ni será la última empresa en ofrecer soluciones a modo de prestaciones para sus empleados, pero no se sabe por cuánto ya que aún queda por ver el efecto del coronavirus.