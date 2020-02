¿Tus archivos desaparecen? Es por culpa de la última actualización de Windows 10 (ACTUALIZADO)

Otra semana más, otra semana que hablamos de una actualización de Windows 10. En las últimas horas usuarios han estado reportando que la última actualización de Windows, concretamente lanzada el 11 de febrero, está provocando algunos problemas. Entre ellos, uno más que curioso: archivos desaparecen del sistema.

Cuando decimos "desaparecen" nos referimos a que, por alguna razón, la actualización oculta estos archivos. No son borrados per se, sino que el sistema los está ocultando. No es lo único; también está ocultando sus perfiles de usuario y sus datos respectivos en algunos sistemas de Windows 10.

La comunidad asegura que los usuarios están iniciando sesión en un perfil de Windows 10 en blanco donde faltan sus datos, como el acceso a apps instaladas, fondos de escritorio, archivos en descargas, etcétera.

Actualización: Microsoft finalmente ha retirado la actualización de Windows debido a los problemas que ha provocado a los usuarios. He aquí la explicación. Te recomendamos desinstalar la actualización en caso de que la tengas instalada.

Archivos que desaparecen con lo nuevo de Windows

La actualización corresponde al último Patch Tuesday, un parche menor que se suele entregar el segundo martes de cada mes. La actualización afectada es la KB4532693 que, además de estar ocultando archivos, está provocando que cargue un perfil de usuario temporal durante el proceso de actualización. No podemos restaurar el perfil de usuario después si no tocamos el registro y hacemos una gestión de varios archivos pesados.

El proceso es posible, pero es demasiado complicado e implica modificar archivos vitales del sistema, ya que los archivos afectados son las carpetas de perfil de usuario originales que aún están disponibles en nuestro almacenamiento. Estos se renombraron con la extensión .000 o .bak. Es importante recalcar que no es un fallo generalizado, sino que está ocurriendo en diversos PCs, por lo que si no has sido afectado, seguramente no tengas problema en instalar la actualización.

Algunos usuarios aseguran que desinstalando la actualización defectuosa se soluciona el problema de los perfiles. Otros se lamentan de que sus archivos han desaparecido completamente, y que no han sido capaces de recuperarlos sin usar un punto de restauración de por medio. Por ahora el error no ha sido reconocido por Microsoft pero como suele ocurrir, es de esperar que o bien retire la actualización o parchee el problema.

Las quejas vienen por parte de diferentes puntos de la comunidad: desde los foros de Windows (1, 2, 3, 4), Reddit y Twitter. Todos estos reportes apuntan, como hemos dicho, a la KB4532693. Si la has instalado y no ha habido ningún problema, enhorabuena: has tenido suerte. No obstante, si has sido afectado, te toca desinstalarla.

Actualización afectada de Windows 10. Manuel Fernández

Para desinstalar la actualización tendremos que ir a Configuración > Actualización y Seguridad > Historial de actualizaciones > Desinstalar actualizaciones. Tenemos que ir a por la señalada en la imagen de arriba: la "Actualizar para Microsoft Windows (KB4532693)". Hacéis doble click en ella y la desinstalaréis.

Este es otro caso de actualizaciones de Windows 10 dañinas. Desde Omicrono siempre instamos a los usuarios a actualizar siempre sus dispositivos. Microsoft, por otra parte, se ha granjeado una triste mala fama de provocar problemas con sus actualizaciones, en parte debido a su nuevo modelo de testeo de software.

