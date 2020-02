La pulsera para evitar que te espíen: anula todos los micrófonos

En los últimos meses hemos asistido a una preocupación cada vez más justificada acerca de cuántos datos otorgamos a los dispositivos de nuestro alrededor. Nuestros aparatos cercanos tienen micrófonos y dados los problemas habidos con estos, cada vez existe una mayor preocupación. Pero, ¿existe alguna manera de evitar que te espíen?

Pues sí. Concretamente, una pulsera: el "brazalete del silencio" es un dispositivo que consigue anular los micrófonos de tu alrededor para evitar que te escuchen sin tu permiso. Por ejemplo, con este brazalete podremos evitar que un dispositivo Alexa active su micrófono y nos escuche.

Esta es una invención de la pareja Zhao y Zheng, profesores de la Universidad de Chicago que, con la ayuda de un profesor asistente, Pedro Lopes, han ideado este brazalete para "silenciar" los micros que tengamos alrededor.

Evitar que te espíen es posible

El año pasado, Ben Zhao se decidió a comprar un dispositivo Echo para su hogar. Su esposa, Heather Zheng, no estaba precisamente ilusionada con la idea. Primero se opuso a que lo pusiera en su casa, y luego en la oficina, según cuenta el New York Times. Después de la reticencia de su esposa, la pareja se decidió a crear este aparato que no sólo bloqueaba el micro del Echo, sino los micros de alrededor.

De primeras, el brazalete ya dice mucho por su estética; es lo más anti "smart" que vas a ver, con un diseño tosco y más propio del futuro videojuego "Cyberpunk" que de la tecnología actual. Lejos de su estética, el funcionamiento de este brazalete es ingenisoo a la par de curioso. Este posee unos 24 altavoces que son la clave de su utilidad.

Los altavoces del brazalete emiten unas señales ultrasónicas, imperceptibles para el ser humano (con la posible excepción de perros y jóvenes). Este sonido será detectado por los micrófonos de los alrededores, provocando que el micro capte ruido blanco estático. La misma pareja alude su creación a la falta de privacidad existente en estos días.

"Es muy fácil grabar estos días. Esta es una defensa útil. Cuando tenga algo privado que decir, podrá activarlo en tiempo real. Cuando reproduzcan la grabación, el sonido desaparecerá". La idea detrás del brazalete es que, cuando queramos ponérnoslo (incluso con su grotesco diseño) podamos bloquear toda posibilidad de que nos graben, como se ha demostrado que ha estado ocurriendo en los escándalos de los altavoces inteligentes.

Brazalete.

Este no es el único invento que se ha hecho para evitar el "espionaje" tecnológico al que según muchos estamos sometidos. Ya en el año 2018 unos investigadores crearon Project Alias, un pequeño dispositivo que se puede colocar sobre un altavoz para ensordecerlo. El problema, según la señora Zheng, es que el bloqueador sea portátil; de ahí la creación de su brazalete.

La pulsera, por ahora, es un prototipo. Los investigadores creen que podrían fabricarlo en masa por un precio ridículo de unos 20 dólares y con un diseño algo más amigable. Ya hay inversores interesados en la idea, y según la pareja de investigadores se les ha ofrecido ya sumas de dinero para comercializar la idea.

Via | New York Times.