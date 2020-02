Por qué la búsqueda de Windows no funciona: cómo solucionarlo

Puede que hayas usado la búsqueda de Windows para algo hoy, ya sea acceder a una función del sistema o, irónicamente, para buscar algo. Y seguro que te has encontrado con un cuadro en gris que no ofrece ningún resultado. Sí, es de nuevo Windows haciendo de las suyas.

La búsqueda de Windows no funciona. Es un error que se lleva reportando desde hace unas horas y que tiene como principal síntoma la muestra de un cuadro en gris donde antes estarían los resultados. No solo afecta a los resultados; no se pueden buscar herramientas o funciones de Windows y mucho menos aplicaciones descargadas.

Los afectados por este error son los usuarios de Windows 10 May Update 2019 (1903) y November Update 2019 (1909). Afortunadamente hay manera de solucionarlo, y te contamos cómo arreglar la búsqueda de Windows.

Por ahora los motivos se desconocen; usuarios en Reddit hablaron de cambios en la búsqueda, ya que cambiaron los términos que aparecían en la barra. A algunos usuarios les salían palabras distintas a las que suele usar de ejemplo la búsqueda. Por ejemplo, mientras que usualmente pone "Start your search" ahora ponía "Search the Web and your PC". Esto parece indicar que Microsoft habría unificado las 2 búsquedas; la online y la local.

No hay palabra al respecto de Microsoft, pero desde luego de ser este el problema, queda claro que la firma de Redmond tiene un mal endémico, y es el no avisar acerca de estos cambios a los usuarios. En respuesta, de haberlo sabido, los usuarios podríamos habernos preparado, deshabilitando la búsqueda online o pausando la actualización con el cambio, aunque este cambio haya llegado de forma remota y no con actualizaciones.

Es frustrante, ya que este cambio ha provocado que no podamos buscar absolutamente nada en Windows. Más que para hacer búsquedas online a través de Bing, solemos usar la búsqueda para encontrar archivos, funciones o apps, y ahora no podemos hacerlo. No obstante, hay una forma de solucionarlo.

Cómo arreglar la búsqueda de Windows

Existen varios métodos que los internautas han ido poniendo en redes sociales. Se sospecha que es culpa de la búsqueda online y de la integración de Bing y Cortana. Desactivar esta integración puede resolver el problema, pero de forma temporal. Pondremos diversas opciones sobre la mesa que podrían funcionarte o no, por lo que debes ser perseverante y probar las que puedas.

La primera opción consiste en implementar un par de comandos en la consola de Windows. Tienes que seguir estos pasos:

Teclea Windows + R.

Escribe "cmd", sin las comillas y pulsa enter.

Una vez abierto el símbolo de Windows, deberás poner estos 2 comandos separados sin los asteriscos:

* reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search /v BingSearchEnabled /t REG_DWORD /d 0 /f

* reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search /v CortanaConsent /t REG_DWORD /d 0 /f

Debes poner los comandos por separado.

Presiona enter después de meter cada comando. Es decir, no los metas juntos.

Una vez hecho, reinicia el PC. Debería funcionarte la búsqueda de Windows ya.

Algunos usuarios de Reddit que están proponiendo soluciones están hablando de que este arreglo es temporal. Por lo tanto, para que la búsqueda funcione tal y como siempre ha funcionado, tendremos que esperar a una actualización oficial de Windows.

Otros métodos posibles

Si este no te ha funcionado, no te preocupes; tenemos más soluciones que los usuarios están probando.

Ve a Configuración (la app de ajustes de Windows).

Ve a Actualización y Seguridad.

Ve a Solucionar problemas.

Busca "Búsqueda e indexación".

Pulsa sobre "Ejecutar el solucionador de problemas".

Otro posible arreglo para la búsqueda de Windows.

Marca la casilla "los archivos no aparecen en los resultados de búsqueda".

Si te aparece, selecciona "intentar solucionar problemas como administrador".

Sigue los pasos del solucionador de problemas.

Otra posible solución es ejecutar el solucionador de problemas desde el Símbolo de sistema.

Teclea Windows + R.

Pon "cmd" sin comillas y pulsa enter.

Escribe el siguiente comando sin el asterisco:

* msdt -ep WindowsHelp id SearchDiagnostic

* En la siguiente ventana pulsa sobre "Aplicar soluciones automáticamente" dentro de "opciones avanzadas".

Marca la casilla "los archivos no aparecen en los resultados de búsqueda".

Si te aparece, selecciona "intentar solucionar problemas como administrador".

Sigue los pasos del solucionador de problemas.

Reinicia el PC.

La última propuesta posible sin entrar en el registro de Windows radica en un simple arreglo que a algunos usuarios les ha funcionado: reiniciar el proceso de la búsqueda.

Administrador de tareas.

Haz click derecho en la barra de tareas de Windows y dale a "Abrir el administrador de tareas".

Ve a la pestaña "Detalles".

Busca el proceso "SearchUI.exe".

Una vez lo encuentres, señálalo y pulsa "Finalizar tarea".

Reinicia el PC.

Dependiendo de la versión de Windows que tengas y del proceso que sigas, puede que vuelvas a recuperar la búsqueda de Windows. Desde Omicrono hemos probado todas las opciones y la que nos ha funcionado es la primera, que consiste en deshabilitar la integración de Cortana y Bing en la búsqueda. Por lo tanto, todo apunta a que Microsoft está detrás de esto y ha implementado un cambio sin comunicárselo a sus usuarios. Tendremos que esperar a que la empresa lance una actualización por sí sola.