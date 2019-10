Chrome permitirá que personas ciegas naveguen por la Web usando IA

Si bien las personas discapacitadas en el campo de la visión (personas ciegas o con dificultades en la vista) ya tienen un día a día con dificultades, en el terreno tecnológico esto es todavía más notorio. Internet es el mejor ejemplo, con una gran parte de contenido visual que depende principalmente de la vista para poder disfrutarse en la gran mayoría de ocasiones. Chrome pretende poner una solución a este problema.

Google ha anunciado desde su página de soporte una función para su navegador que se basará en describir imágenes. El navegador le dirá en forma de voz a la persona discapacitada el aspecto de la imagen ofreciendo descripciones en forma de texto. Pero, ¿cómo va a reconocer Chrome qué imagen está viendo?

Con Inteligencia Artificial. Chrome usará el mismo sistema de IA que tiene implementado para que los usuarios puedan buscar imágenes por palabras clave. En ese mismo momento la descripción de la imagen se generará de forma automática.

Ryoji Iwata Unsplash

Según afirma Laura Allen, gerente senior de programas en el equipo de accesibilidad de Chrome: "El desafortunado estado en este momento es que todavía hay millones y millones de imágenes sin etiquetar en la web. Cuando navegas con un lector de pantalla o una pantalla Braille, cuando llegas a una de esas imágenes, en realidad solo escuchas 'imagen' o 'gráfico sin etiquetar', o mi favorito, una cadena de números súper larga que es el nombre del archivo, lo cuál es totalmente irrelevante ".

Allen alude al problema que muchas personas con esta discapacidad sufren; la gran mayoría de las imágenes que se suben a la web no están etiquetadas correctamente, y los lectores de pantalla (o pantallas Braille) no pueden reconocer correctamente qué tipo de imagen están viendo. Por ende, se limitan a decir que es una imagen o en su defecto dictar su nombre. Esto es doblemente irrelevante como dice Allen, ya que en muchas ocasiones el nombre no sirve de mucho y en otras tantas la imagen no está ni bien nombrada.

Pero una IA no es ni mucho menos perfecta, y las personas con esta discapacidad no pueden comprobar si la IA se equivoca o no. Para ello Google ha incluido un pequeño prefijo en las frases: "Parece ser". Un ejemplo que pone la misma compañía es este: "Parecen ser frutas y verduras en un mercado". Así los usuarios entenderán que estas descripciones están generadas por ordenador y pueden no ser precisas del todo.

Esta función ya ha llegado a Chrome, pero al menos en nuestro caso no hemos podido activarla por lo que entendemos que llegará de forma escalonada. Solo los usuarios con lectores en pantalla que emitan comentarios hablados o pantallas Braille podrán activar dicha función.

Solo tendremos que irnos a "Configuración" en Chrome, "Avanzado", ir a la sección "Accesibilidad" y activar "Obtener descripciones de Google de imágenes".

Via | Engadget

Origen | Google