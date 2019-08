Chrome te avisará si tu contraseñas se han filtrado

Puede que pienses que sólo tú conoces tus contraseñas, pero te puedes estar equivocando. Es posible que tus datos de inicio de sesión se estén compartiendo ahora mismo en foros de la Dark Web, o vendidos al mejor postor.

Y es que de nada sirve elegir la mejor contraseña posible, si el servicio que usas no está lo suficientemente protegido; peor aún, puede darse el caso de que la compañía decida no avisarte de que alguien ha entrado en sus sistemas hasta que decida que es el mejor momento. Mientras tanto, estarás a la merced de quien se haga con tu contraseña.

Por eso existen servicios como Have I Been Pwned, que con una simple búsqueda nos indican si nuestra cuenta sigue siendo segura. Pero no puedes entrar en esa página todos los días ¿verdad? Por eso, la nueva funcionalidad que recibirá Chrome puede ser tan útil.

Chrome protege tus contraseñas

Se trata de una nueva funcionalidad de "protección de contraseñas", que mostrará notificaciones si detecta que una de las cuentas que usamos ha sido comprometida. Una vez activada, esta funcionalidad comprobará automáticamente el nombre de usuario y la contraseña cuando iniciemos sesión, según BleepingComputer.

En caso de que Chrome detecte que alguno de estos datos ha sido compartido en Internet, nos avisará para que podamos cambiar la contraseña.

Si esta funcionalidad os suena, es por un buen motivo. Mozilla decidió implementar lo mismo en Firefox, gracias a Firefox Monitor; este servicio está basado en el mencionado Have I Been Pwned, y funciona de manera similar.

Cómo activar ya esta funcionalidad

Se espera que Chrome reciba esta funcionalidad con el lanzamiento de la versión 78, por lo que aún tendremos que esperar, ya que la versión actual es la 76.

Tienes dos opciones para usar ya esta protección. La más sencilla es instalar la extensión para Chrome, ya que la funcionalidad es muy parecida, si bien no está tan integrada en el navegador.

La segunda opción es instalar Chrome Canary, una versión más inestable pero que recibe las novedades antes que el resto. Una vez instalada, abre una nueva pestaña y entra en "chrome://flags/" sin las comillas.

Proteccion de contraseñas en Chrome

En el buscador, escribe "leak". Aparecerá una opción llamada Password Leak Detection. Cámbialo a "Enabled" y reinicia el navegador.

Protección de contraseñas en Chrome

Por último, entra en Configuración, y en la sección Autocompletar, entra en Contraseñas. Aquí podrás activar Password Protection, si no está activada ya.