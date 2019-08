La "Rolling Stone" es real y está en Marte: la roca que hizo historia

Una roca es simplemente una roca, excepto cuando no lo es. Por ejemplo, la "Rolling Stones Rock", la roca de los Rolling Stones, es más especial que la mayoría de rocas que te has encontrado, y no solo porque esté en Marte.

De hecho, es tan especial que la NASA ha decidido nombrarla así como homenaje a la banda de rock más famosa del planeta, los Rolling Stones. El anuncio se hizo en mitad de un concierto en Pasadena, parte de la nueva gira "Stones No Filter"; sí, los Rolling siguen haciendo giras, aparentemente incansables.

Nada menos que Robert Downey Jr., más famoso por su papel de Iron Man en las películas de Marvel, salió al escenario para hacer el anuncio. ¿Y todo eso por una roca? ¿Qué puede tener de especial una roca como muchas de las otras que se han encontrado en Marte?

La nueva roca más famosa de Marte

A simple vista, nada. La roca es del tamaño de una pelota de golf, y permanece cerca de la sonda Insight, que en noviembre de 2018 aterrizó en el planeta rojo. A diferencia del Curiosity y otros "rover", esta sonda no tiene ruedas ni se mueve. Eso es porque su misión consiste en investigar lo que no se ve de Marte: su interior.

Usando una gran variedad de sensores capaces de detectar hasta la mínima vibración, el Insight está obteniendo datos de las capas internas del planeta, lo que nos dirá hasta qué punto sigue activo. Por lo pronto, ya sabemos que Marte tiene terremotos, como la sonda consiguió detectar el pasado abril.

El significado especial de la roca está en que, cuando el Insight llegó a Marte, no se encontraba en esa localización. Al aterrizar, el Insight movió la roca, que salió rodando hasta alejarse aproximadamente un metro. Esa es la mayor distancia que la NASA ha registrado en cualquier aterrizaje, y el mayor cambio que uno de sus experimentos ha provocado sobre el planeta. Parece una diferencia nimia, pero conforme el ser humano se acerca a Marte (y posiblemente lo cambia para siempre) viene bien algo de perspectiva.

Esta es una auténtica "rolling stone", piedra rodante, y de ahí el nombre que ha recibido. Un nombre que aparecerá a partir de ahora en los mapas de Marte, y será usado por los científicos, según la NASA, que suele dar motes a zonas y objetos para facilitar la discusión interna; aunque internacionalmente, el nombre no es oficial.