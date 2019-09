Envía páginas web a otros dispositivos en un simple un click con Google Chrome

Seguro que más de una vez has querido llevar páginas web de tu navegador a otros dispositivos. Con opciones como Telegram es algo más sencillo, pudiendo copiar la URL en cualquier chat y luego abrirlo desde ahí. Ahora Chrome lo hace tremendamente sencillo.

Ya podemos descargar Google Chrome 77, la nueva versión del navegador de Google y si bien no tiene demasiadas funciones de mucha envergadura, la mayor novedad es muy útil para los que tienen varios dispositivos y quieren compartir entre ellos dichas páginas.

Con esta función de Chrome será tan fácil como pulsar un botón y enviar la web a otro de tus dispositivos. Fácil y sencillo, de tal forma que no necesites aprendizaje ninguno para usar esta función.

Chrome permitirá compartir páginas web con un simple botón

Función de Chrome.

Lo único que tienes que hacer es, además de actualizar Google Chrome a su versión 77 es darle click derecho a la pestaña y enviar la web a otros dispositivos. Una vez lo hagamos podremos visualizar la web en nuestro otro dispositivo sin problema.

Hay cosas a tener en cuenta con esta función; la primera es que aún no funciona en macOS, y la segunda es que solo podrás mandar estas páginas a otros dispositivos que estén usando Chrome, por lo que no podrás ver esa página web por ejemplo en Firefox.

Sin embargo si estás haciendo mucha multitarea es genial el poder pasar de un equipo a otro con las mismas páginas web. Además, como decimos es súper sencillo: click derecho > enviar a otros dispositivos y voilá!

Por supuesto puedes mandar estas páginas web a todos los dispositivos compatibles con Chrome 77 (salvo la mención en macOS, que falta que la opción se habilite en dicho sistema). Si por ejemplo tienes un smartphone o tablet pero no tienes la versión 77, no podrás recibir la página web. En caso de no haberte saltado aún la actualización tendrás que ser paciente.