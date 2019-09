Podrás ver Apple TV+ desde tu navegador gracias a su página web

Es lógico pensar que para poder ver Apple TV+ necesites o bien dispositivos de Apple o bien dispositivos compatibles como algunos televisores inteligentes de Samsung. Pero, ¿y qué ocurre con los usuarios que no tenemos productos de Apple pero queremos disfrutar del servicio?

Apple en la pasada keynote aseguró que el servicio tendría una página web; una gran noticia debido a que esto abría la posibilidad a que mediante un navegador que no estuviera ejecutándose en un dispositivo de Apple reprodujéramos el contenido.

Así será, ya que gracias a esta maniobra de Apple podremos ver Apple TV+ en Safari, Chrome y Firefox. Por supuesto al ser navegadores web podremos ver el contenido fuera de dispositivos de Apple. Un movimiento muy similar al que hizo con Apple Music, que también se puede ejecutar en una web.

Ver Apple TV+ en tu navegador sin más será posible

Apple

La URL en cuestión será tv.apple.com y además de suscribirnos podremos visualizar el contenido que queramos. Por supuesto no es la forma más ideal de hacerlo, ya que será más cómodo consumir este servicio en un dispositivo de Apple compatible. Pero es muy positivo que la firma se haya decidido a abrir Apple TV a más usuarios.

Apple TV+ llegará el día 1 de noviembre, llegando a más de 100 países y regiones. Paulatinamente el servicio ofrecerá además de contenido original programas de televisión y series como 'See', 'For All Mankind' o 'The Morning Show'. Apple TV+ costará 4.99 euros al mes con un plan familiar, por lo que es un claro golpe a su competencia directa: Netflix, Disney+ y HBO.

Además del servicio web también podremos usar la app de TV+ desde nuestro iPad, iPhone, Mac y Apple TV. Este es uno de los puntos más fuertes del servicio que sigue la estela del ecosistema tan famoso que Apple ha construido; poder disfrutar de todos nuestros servicios en cualquier lugar y de cualquier forma sin duda será un gran incentivo para los usuarios.