El creador del evento del Área 51 se retira: "No hay seguridad"

El día 20 de septiembre será la fecha elegida para uno de los eventos de Internet más extraños y más sensacionales de los últimos tiempos: el evento del Área 51. 'Storm Area 51' llegó a congregar a millones de personas para invadir la base secreta estadounidense. Empezó siendo un meme, y ahora es todo un fenómeno.

A pocos días del evento, hay quienes se preguntan si realmente pasará; el evento llegó a tales derroteros que incluso los militares advirtieron de que, de cumplirse el 'Storm Area 51' estos reaccionarían defendiendo la base.

Ahora, Matty Roberts, el creador del evento del Área 51 se retira de su evento. Tanto es así que, además de asegurar que "no hay seguridad", compara el festival 'Alienstock' en referencia al evento con el Fyre Festival 2.0, el cuál fue todo un fracaso.

El creador del evento del Área 51 se baja de su propia creación

Primero, necesitamos algo de contexto. Está claro que Matty Roberts sabía que iba a ser estúpido arriesgar la vida por un evento de Internet que al principio era un meme, por lo que anunció planes para organizar 'Alienstock', un evento en Nevada que celebraría el evento. La base de los Estados Unidos se encuentra en el desierto, y por ello hubo preocupaciones de que un aluvión gigante de personas saturaran la zona que apenas es un pueblo sin estación de servicio o tienda.

Los organizadores del evento se pelearon públicamente, llegando a existir acusaciones cruzadas de deshonestidad y sabotaje. 'Alienstock', tal y como contó el mismo Roberts iba a ser una alternativa a cualquier plan de asaltar de verdad el Área 51 el día 20 de septiembre.

Ahora, tal y como informa el The Washington Post y a pocos días del evento, Roberts y el sitio web de Nevada comparan al festival con el Fyre Festival, un fracaso que se tendría que haber celebrado en abril o mayo del año 2017 y que desembocó en una condena por fraude. Roberts ha sacado su nombre del evento y ha retirado su apoyo, pero el dueño de un motel en la ciudad que se había inscrito como socio planea seguir adelante.

El mismo Roberts ha cargado contra el festival: "No hay seguridad [...] que realmente se pueda prometer. No me sentí cómodo invitando incluso a mis amigos y familia a este evento y mucho menos a miles de extraños". Roberts incluso llega a afirmar que este evento es un "desastre humanitario potencial".

Lo cierto es que las autoridades de Nevada, en especial los de la ciudad de Rachel (lugar donde iba a tener lugar 'Alienstock') se lo olían, asegurando que el resultado fue "tal como lo habíamos predicho". Es cierto, por otra parte, que estas mismas autoridades se prepararon para declarar emergencias en caso de que todo este tema se descontrolase.

En el comunicado de dichas autoridades explican que "si todavía ocurre algún evento, será un asunto bastante triste sin bandas de música, muy poca infraestructura y muchos campistas infelices".

Ahora las culpas recaen por parte de Roberts y su colega Frank DiMaggio hacia la dueña del hostal de Rachel Little A’Le’Inn, Connie West. Según ellos era la que llevaba la mayor parte de la logísticay se volvió cada vez más evasivo sobre sus preparativos a medida que se acercaba la gran cita. La dueña del hostal los acusa de traición, diciendo que ella ha organizado la infraestructura general, el personal de apoyo, confirmó a los artistas y vendió 2.400 campamentos.

Sea como fuere y lejos de estas disputas, todo apunta a que esto provocará un desinflamiento del evento en los días posteriores. El mismo Roberts ha dicho que esto no debería significar que los fanáticos del 'Storm Area 51' se queden en casa; ha asegurado que existirá un evento en Las Vegas para una "Celebración del Área 51" en un centro de eventos del centro. Los organizadores de esa reunión alternativa del 19 de septiembre invitaron a Roberts el lunes a unirse a ellos.

Aunque todo puede cambiar. Connie West, entre lágrimas, ha asegurado en varias ocasiones que el evento sigue en pie. En palabras de DiMaggio: "Ella dice que vendrán de todos modos. De verdad que espero que no."