David Alonso (Samsung): "El Galaxy Ring es una muestra más de nuestra apuesta por el bienestar de las personas"

David Alonso, head of mobile business Iberia en Samsung Electronics.

Samsung ha lanzado una nueva categoría de producto en España: un anillo inteligente. El Galaxy Ring se engloba dentro de la estrategia de seguimiento de salud de la compañía surcoreana con la que busca ofrecer mejores soluciones personalizadas y ser más útiles en el día a día, apoyándose además en su Inteligencia Artificial (Galaxy AI).

Este anillo inteligente viene a reforzar el trabajo que Samsung viene realizando desde hace años con sus relojes inteligentes y otras iniciativas que van desde sus smartphones Galaxy al contenido en sus televisores más avanzados pasando por recomendaciones para comer mejor con sus electrodomésticos.

Para conocer un poco más a fondo cuál es la ambición de Samsung con este lanzamiento, cómo se va a posicionar y con qué ánimo llega al mercado, hablamos con David Alonso, head of mobile business Iberia en Samsung Electronics.

Samsung Galaxy Ring

Dan un paso hacia adelante en el seguimiento de la salud con el nuevo Galaxy Ring, ¿cuál es la ambición de Samsung en el cuidado del usuario?

Galaxy Ring, es una muestra más de la apuesta que hace Samsung por el bienestar de las personas. Este formato revolucionario que llega a nuestro ecosistema Galaxy, nos permite monitorear diversos parámetros, como sueño o frecuencia cardiaca, de forma continua y precisa, ofreciéndonos soluciones personalizadas e inteligentes por nuestro bienestar.

Alineado con nuestro compromiso de hacer la vida más fácil a las personas, nuestro ecosistema potenciado por Galaxy AI, combina la tecnología de nuestros Smartphones Galaxy, la gama de wearables Galaxy Watch, y el formato revolucionario de Galaxy Ring, proporcionaremos a las personas la información precisa para lograr un estilo de vida saludable.

¿Por qué un anillo, era necesario ir más allá de los relojes inteligentes?

El formato de Galaxy Ring está diseñado para la monitorización de forma ininterrumpida. Muchos usuarios se quitan su smartwatch por la noche, perdiendo esa fuente de datos durante el periodo de descanso. No obstante, gracias al diseño de Galaxy Ring, que como máximo pesa 3 gramos, permite al usuario poder usarlo de manera cómoda y prolongada, incluso durante el sueño.

Gracias a su batería de hasta siete días, el Galaxy Ring permite una asistencia y monitorización 24 horas al día sin tener que preocuparse en quedarse sin batería, facilitando así, el mejor análisis del sueño de cualquier dispositivo de Samsung, y un potente algoritmo de Inteligencia Artificial (IA) para ayudar a comprender fácilmente los patrones de descanso.

¿El anillo está concebido para ser independiente o complementar a sus relojes Galaxy Watch?

Se trata de dispositivos complementarios, no sustitutivos. Ambos dispositivos mejoran sus prestaciones al usarse de manera conjunta ya que permiten obtener métricas más concretas y precisas que si se usaran de manera individualizada. Los usuarios pueden recibir un análisis de salud más preciso y sin fisuras, a partir de una gama más amplia de datos llevando Galaxy Watch y Galaxy Ring juntos, mejorando la precisión y la exactitud de día a noche, especialmente para el sueño.

Asimismo, al usarse el Galaxy Ring junto al Galaxy Watch los usuarios pueden disfrutar de este dispositivo durante más tiempo ya que la batería del Galaxy Ring aumenta un 30% al usarse de manera conjunta.

David Alonso, head of mobile business Iberia en Samsung Electronics.

Uno de los grandes retos que plantean el reloj es cómo el usuario elige su talla correcta y terminación, ¿cómo se asume el desafío logístico?

Es cierto que el procedimiento de compra de Galaxy Ring incluye una excepcionalidad al tener que elegir entre las 9 tallas disponibles. Una vez el usuario ha efectuado la compra del dispositivo en la web de Samsung, este recibirá en un plazo estimado de entre 2 o 3 días un Kit Size en su domicilio. Con este kit, se pueden probar las muestras del anillo en todas las tallas disponibles, comprobando también en qué dedo prefiere llevar Galaxy Ring.

Después de este proceso, el usuario puede volver a su solicitud de compra en la web y marcar la talla y recibirá el producto en un plazo de entre 2 o 3 días. La selección de talla de Galaxy Ring ha de realizarse en los 15 días siguientes al inicio del proceso de compra o de lo contrario no se guardará el histórico con sus datos personas y deberá iniciar un nuevo proceso. No obstante, una vez que el usuario ha confirmado su talla después de recibir el Kit Size, no será posible realizar un nuevo cambio de talla.

La compra del nuevo Galaxy Ring también se podrá realizar a través de nuestros partners El Corte Inglés, MediaMarkt o Telefónica. De esta forma, el usuario podrá adquirir el sizing kit para elegir la muestra del anillo y posteriormente hacer la compra final, cuyo precio final se descontará al precio abonado inicialmente con el kit de prueba.

Tres opciones de color, con oro y plata. ¿es la joyería y complementos tradicionalmente exclusivos de la moda el próximo lugar donde la tecnología estará presente?

El objetivo principal de Samsung con su amplia gama de wearables es ayudar al usuario en el cuidado de su bienestar personal. Para ello, Samsung busca fusionar estilo y funcionalidad, haciendo que los dispositivos de seguimiento de salud no solo sean útiles, sino también elegantes y así se puedan adaptar a las necesidades y gustos de todos los usuarios.

Las tres opciones de Galaxy Ring en titanio negro, titanio gris y titanio reflejan la tendencia actual en la que la tecnología se integra cada vez más en elementos cotidianos, transformando accesorios de moda en herramientas tecnológicas avanzadas que permiten al usuario tener un control más amplio de su bienestar diario.

Samsung Galaxy Ring

Tan importante como el hardware es el software para que el usuario sea capaz de comprender los datos recogidos, ¿cómo ayuda Galaxy AI en este sentido?

Galaxy AI es una parte fundamental dentro del ecosistema Samsung Health. Gracias a la información que se recoge en los diferentes wearables, Galaxy AI puede analizar un gran volumen de datos relacionados con el bienestar del usuario en tiempo real, proporcionando recomendaciones personalizadas en función de los patrones de comportamiento del usuario. Esto permite no solo visualizar métricas como la frecuencia cardíaca o el sueño, sino también recibir alertas y consejos adaptados a las necesidades individuales. Samsung busca con Galaxy AI hacer que la experiencia de salud sea más accesible y accionable para los usuarios.

¿Cómo esperan que sea la acogida del Galaxy Ring en España?

Tenemos grandes expectativas en cuanto a Galaxy Ring. Las personas cada vez se preocupan más por su bienestar personal, y este formato revolucionario, se va a convertir en un elemento fundamental de nuestro bienestar diario. Desde su presentación en nuestro Galaxy Unpacked en París, y su posterior lanzamiento en mercados como Francia, Alemania o Reino Unido, esperamos que la acogida de la acogida del Galaxy Ring en España sea muy positiva.