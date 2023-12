Patricia Núñez (Lenovo): "El año que viene veremos una IA más potente enfocada en el usuario"

Todo el que haya seguido un poco de cerca la actualidad tecnológica ha visto la llegada de productos tan revolucionarios como un gran número de gafas inteligentes o dispositivos con doble pantalla o plegables. Es la evolución de la industria por revitalizar el mercado de portátiles y demás equipos, el cual está siendo impulsado principalmente por el consumo gaming, el primero en apostar por la mayoría de innovaciones. Bien lo sabe Lenovo, que hace de un 2023 marcado por la inteligencia artificial, las gafas de realidad mixta y las pantallas enrollables.

La compañía se despide de este año siendo el número 2 de ventas de portátiles, con un crecimiento del 3% con respecto al mismo periodo en el año anterior. Aún así, desde la pandemia, este mercado no ha vuelto a ser el mismo. La relación entre usuarios y tecnología ha evolucionado mucho, a veces animados por las novedades que las marcas crean.

Patricia Núñez, directora de Producto y Operaciones en Lenovo Iberia, responde a las preguntas de EL ESPAÑOL-Omicrono sobre este último año y que se puede esperar de esta empresa y sus productos para los siguientes 12 meses. "El mercado gaming va a seguir teniendo un impulso mayor, más con la llegada de la inteligencia artificial", adelanta.

Entrevista a Patricia Núñez, directora de producto de Lenovo Iberia. Lenovo Omicrono

¿Cuál es el resultado de este año para Lenovo, qué demandan los compradores en España?

El mercado de consumo ha decrecido más que el comercial, en torno a un -28%. Pero cuando miramos las ventas reales que hay en España, realmente no ha habido un decrecimiento fuerte. Si nos comparamos con el resto de países de Europa, nuestro decrecimiento ha sido bastante bueno, aunque negativo, pero -11% en lo que llevamos de año.

Entonces nosotros lo que estamos viendo es que el consumo sigue tirando, sigue habiendo muchísima demanda, por parte del consumidor. Después de estos tres años desde la pandemia, vemos que sigue habiendo un boom adicional. En Lenovo estamos viendo que en el consumo de dispositivos como tabletas, portátiles, PCs, monitores, hay un boom importante y es en parte responsabilidad del mercado gaming.

Es el nicho de mercado que está creciendo más. Ya representa dentro del mercado de los portátiles un 15% del total del mercado. Además, es un producto premium, cuyo precio es mayor que la media del resto de dispositivos. Nosotros llevamos pocos años, pero ya hemos conseguido posicionarnos como refrente, un líder dentro del mundo gaming.

Sin duda es un sector muy exigente, ¿cómo se consigue atraer a los compradores gaming?

Dentro de todo nuestro porfolio, uno de los flagship que hemos lanzado recientemente al mercado es el Legion 9i, un dispositivo de muy alta gama, porque es único. Primero porque tiene un sistema de refrigeración híbrido, que se puede refrigerar tanto con agua como por aire. Eso es una innovación que hasta ahora no existía en el mundo, Y por otro lado, es único por su capa de fuera, el portátil está cubierto por siete capas distintas de fibra de carbono que están prensadas en fábrica y cada una de ellas, al ser un proceso manual, es decir, el prensado es único, el dibujo que salen en la carcasa es completamente único para todos los clientes.

Además, se está abriendo un mercado nuevo que sería el del dispositivo, digamos, de consolas, pero con entorno Windows, es decir, no es un PC, ni es una consola, es algo entremedias. Nosotros acabamos de lanzar nuestra Legion Go, el 31 de octubre. Es un dispositivo que abre un nuevo mercado y estamos teniendo una respuesta súper, súper positiva.

Consola Legion Go Chema Flores Omicrono

Hablando de dispositivos que no existían antes, este año hemos visto mucha experimentación en el diseño de nuevos productos de Lenovo. ¿Se innova en tecnología en base a lo que la gente demanda y necesita o Lenovo crea nuevas necesidades?

Te diría que es un mix, creamos tecnología directamente, siempre estamos trabajando con nuestros ingenieros, pero también estamos muy cerca de los consumidores. Entendemos muy bien lo que los consumidores pueden necesitar y, al mismo tiempo, conocemos muy bien las capacidades que podemos tener con la tecnología.

Entonces unimos esos dos mundos para poder traer al mercado dispositivos como el Yoga Book 9i con dos pantallas que te dan una versatilidad que hasta ahora no hemos tenido. Y sobre todo nosotros lo que intentamos también es innovar mucho y prepararnos de cara a todo lo que viene con la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial parece estar por todas partes, ¿cómo se puede encontrar en la oferta de Lenovo?

Para nosotros es una prioridad, ahora mismo ya somos líder a nivel mundial en torno al PC y es nuestra prioridad seguir siendo líderes con esta capa adicional de inteligencia artificial. Pero, aunque ahora mismo está en auge todo el tema de la inteligencia artificial, sin embargo, estamos todavía en las primeras fases. Porque para poder realmente explotar todo lo que es inteligencia artificial se tienen que unir muchos factores y muchos componentes que están actualmente en la industria.

Es decir, debe ser Lenovo junto con las distintas alianzas con las que trabajan en el segmento, tanto por la parte de software como por la parte hardware, de procesadores y de tarjetas gráficas. Al final es esa combinación de componentes, que son súper importantes, lo que va a hacer que Lenovo se posicione como líder.

Actualmente tenemos un chip de inteligencia artificial en los portátiles gaming que realmente ajusta todo el rendimiento y la refrigeración de la máquina. Pero estamos en esa fase en la que, de cara al año que viene, empezaremos a ver ya esas pinceladas de una inteligencia artificial más potente de cara a la segunda mitad del año, una enfocada al consumidor y otra a las necesidades de las empresas.

Gafas Lenovo Legion Glasses Chema Flores Omicrono

¿Con qué novedades de este año te quedas?

Con los dos productos con los que yo me quedo este año: uno es la Legion Go que he comentado y, por otro lado, el Yoga Book que me parece un dispositivo que es para nuestra marca, un antes y después en lo que es la exposición de tecnología en toda la gama, la calidad no solamente del propio dispositivo de las pantallas, el rendimiento que puede tener, todo el entretenimiento que te puede ofrecer un tipo de máquina así y también utilizarlo para un realizar montón de trabajo. Al final te da una versatilidad brutal que no teníamos antes.

Otro producto que hemos lanzado este año, bastante novedoso, son las Legion Glasses. Unas gafas que te permiten tener un segundo monitor, puedes conectarlo con cualquier dispositivo: tu portátil, tu teléfono o lo que tú quieras. Puedes estar en un avión y nadie va a ver lo que tú estás viendo o escuchando, tiene esa capacidad de privacidad. Y si las comparamos, por ejemplo, con otras gafas que ya venden en el mercado, son unas gafas que al final no te cierran completamente. Esto hace que no tengas la sensación de mareo que hemos visto en otro tipo de tecnología antes.

¿Qué podemos esperar del 2023?

Desde desde nuestro punto de vista, básicamente vamos a seguir viendo un impulso mayor en la parte gaming y entonces ahí tenemos que esperar que incluso ese mercado crezca todavía más. Y sobre todo con esta pincelada de inteligencia artificial, será un entorno muy importante para nosotros y para el mercado. Y luego todo lo que son los dispositivos de nuestra gama yoga va a tomar una importancia bastante fuerte.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan