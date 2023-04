El último bombazo de Carrefour: un purificador de aire contra la alergia por menos de 30 euros

Carrefour cuenta con una variedad de productos electrónicos, y algunos de ellos se convierten en un éxito, como su enorme freidora de aire y su televisor de 55 pulgadas a precio de chollo. Ahora, el conocido supermercado trae un nuevo dispositivo a España con el que combatir a la alergia: un purificador de aire por menos de 30 euros.

Con la llegada de la primavera, la alergia se convierte en uno de los principales enemigos de las personas. Los purificadores son una gran alternativa para disminuir las reacciones alérgicas, ya que son capaces de eliminar del aire agentes nocivos como partículas de polvo, polen, ácaros, hongos y bacterias. Y en el caso de Carrefour, tiene disponible uno por sólo 29,95 euros.

Se trata del purificador de aire Innjoo Air Purifier One, que está disponible a precio de escándalo exclusivamente en la tienda online de Carrefour. Un dispositivo que ha sido diseñado con un sistema de filtrado activo en fases con filtros HEPA, con tres capas para capturar las partículas que pasan a través de estos y conseguir y eliminar los aerosoles que pueden contener virus respiratorios; además, acabar con los olores, polen, mala ventilación, contaminación exterior.

Control por voz

El Innjoo Air One es un purificador de aire barato que cuenta con un sistema inteligente que recuerda al usuario cuando debe realizar la sustitución de sus filtros para que sigan funcionando de manera óptima; aunque cada uno de ellos puede tener hasta 2.200 horas de uso.

El control del purificador de aire es totalmente táctil y realiza sus funciones en un silencio casi total, por lo que no se aprecia y no resulta nada incómodo para las personas que comparten espacio con el dispositivo o si está encendido y se está viendo una película, no molesta, por ejemplo.

El purificador de aire que vende Carrefour. Carrefour Omicrono

Carrefour señala en su web que este purificador de aire también destaca por incorporar un temporizador para que se desactive de forma automática y diferentes modos de trabajo, es decir, de potencia: sueño, medio y alto.

El purificador de aire Innjoo Air Purifier One también se puede manejar desde una aplicación para dispositivos móviles, y se ha creado con un tamaño compacto y un diseño discreto, elegante y minimalista. Por tanto, se puede colocar fácilmente en cualquier punto de la casa, encajando también con cualquier estilo decorativo.

[El chollazo de Carrefour: un gran televisor de 50 pulgadas por menos de 300 euros]

En cuanto a sus especificaciones técnicas, el dispositivo cuenta con una potencia de 35 W, un nivel de filtro HEPA H11, un prefiltro, un filtro de carbón y un área de funcionamiento de 11 metros cuadrados. También es compatible con Alexa y Amazon Echo, cuenta con una luz indicadora y conexión WiFi.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan