El chollazo de Carrefour: un gran televisor de 50 pulgadas por menos de 300 euros

Pese a que muchos usuarios en España están decidiendo optar por proyectores de todo tipo frente a los televisores convencionales, lo cierto es que estos siguen siendo grandes opciones. Tanto, que actualmente televisores que hace años nos costarían un ojo de la cara ahora cuestan apenas un par de cientos de euros. Carrefour está vendiendo un televisor de la firma TD Systems a un coste irrisorio.

Carrefour ha lanzado una oferta exclusiva en su página web por la cual te puedes llevar a casa un televisor de 50 pulgadas con Android TV por tan solo 279 euros. Un coste brutal, sobre todo teniendo en cuenta que es un precio rebajado de los 299 euros que suele costar.

Por supuesto es un televisor 4K, con funciones como HDR10 y Chromecast integrado. Es completamente compatible con todas las aplicaciones de streaming y similares disponibles para Android TV. Además, este televisor destaca por tener una buena estética, con una peana central y unos bordes claros.

Televisor con Android TV a precio brutal

Este televisor de TD Systems tiene resolución 4K nativa, y entre otras cosas, disfruta de tecnología LED y Dolby Vision. Tiene una tasa de eficiencia energética E y lógicamente, puede aprovechar todo el compendio de aplicaciones y servicios del ecosistema Google.

Este televisor tiene una tasa de refresco de 60 Hz, 1 GB de memoria RAM y un almacenamiento interno de 8 GB, con un procesador ARM CA55 que será suficiente para el desempeño del dispositivo. Tiene un contraste de 5000:1 y dos altavoces de 8 W cada uno, además de conectividad inalámbrica como WiFi o Bluetooth.

Televisor de TD Systems. Carrefour Omicrono

No obstante, en cuanto a puertos físicos, este televisor tiene 3 HDMIs, 2 USB y una salida de audio óptico, además de Ethernet RJ45. Lógicamente por este precio no podemos esperar un rendimiento similar al de televisores más topes de gama. y este se queda por debajo en algunas cuestiones, como la capacidad de aprovechar el rendimiento de las consolas de última generación al no tener HDMI 2.1, pero sí que tiene sintonizador DVB-T2.

Apresúrate a hacerte con esta oferta, ya que solo estará disponible por 48 horas y de forma completamente exclusiva en Carrefour. Se vende a través del servicio de venta de la cadena de supermercados y se podrá comprar por 93 euros al mes en 3 meses.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan