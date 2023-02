Lidl copia uno de los teclados más extraños de Logitech por menos de 30 euros

Ana Rosa Quintana, tajante con Joaquín Prat en directo: "En este plató no hay drogas"

Aunque la era del teletrabajo se esté desinflando poco a poco, no son pocos los usuarios en España que siguen necesitando equipamiento de oficina para realizar su trabajo telemático. Lidl vende todo tipo de dispositivos y pequeños gadgets para hacer de tu hogar un gran despacho, y una de sus últimas alternativas es este teclado ergonómico e inalámbrico que es claramente una inspiración de un modelo que ya conocemos.

Hablamos del Logitech Ergo K860, un teclado que no dejará a nadie indiferente debido a su curiosa forma curvada, pensada para que la postura frente al ordenador sea lo menos artificial posible. En el caso del modelo de Lidl, la forma es ligeramente distinta, pero tiene una disposición bastante extraña para mantener las manos en una posición natural y mejorar la ergonomía. Todo ello por 29,99 euros en su tienda online.

El teclado, que es de tamaño completo, incluye dos pilas AA para poder usarse de forma inalámbrica y su conectividad tiene un alcance de 10 metros. Está completamente confeccionado en plástico y sus teclas no son mecánicas, sino que son de membrana.

Teclado ergonómico de Lidl

Este es un teclado relativamente compacto, de 49 x 23 x 4,4 centímetros y que cuenta con teclado numérico en el lateral. Es decir, tiene el total de las teclas de un teclado convencional, por lo que no echarás en falta ninguna tecla en tu día a día. La parte izquierda, que va de las teclas QWERTY hasta el resto están divididas por una separación lateral para imitar la posición natural de las manos.

Se conecta mediante un receptor USB, por lo que es un dispositivo 'Plug and Play'; no es necesario instalar absolutamente nada para poder usar el teclado nada más conectarse. Tiene integrado un reposamuñecas que abarca toda la longitud del teclado para que no te sientas incómodo en ningún momento.

Teclado de Lidl. Lidl Omicrono

Toda la construcción está pensada para soportar el traqueteo del día a día y sobre todo que pueda aguantar largas jornadas de escritura sin demasiados problemas. Tiene incluso un indicador de nivel bajo de carga de pilas, pero al ser pilas AA, no necesitarás conectar el teclado para cargarlo, dándote más libertad.

Este teclado te ayudará a mantener una posición más natural y que te permita no forzar tanto los brazos y las manos a la hora de escribir. Si bien este tipo de teclados son un poco difíciles de manejar al principio debido a que no son habituales, al cabo de los días es muy fácil de utilizar.

