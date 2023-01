El mini proyector de Samsung, el chollazo de El Corte Inglés: 300 euros menos y un televisor gratis

¿Estás buscando un proyector potente para sustituir tu televisor, pero quieres algo lo suficientemente compacto como para no ocupar demasiado en tu salón? En España cada vez hay más usuarios que deciden optar por esta clase de soluciones en vez de depender de los clásicos televisores. Ahora que El Corte Inglés ha lanzado su campaña de ofertas que elimina el 21% de IVA de muchos de sus productos, este proyector de Samsung compacto se ha quedado a un precio brutal.

Hablamos del The Freestyle, un proyector compacto con altavoz incorporado que incorpora un ingenioso sistema rotativo para poder posicionar el ángulo de emisión de imagen prácticamente donde queramos. Normalmente se vende por 999 euros, pero con la rebaja de El Corte Inglés, se queda en tan solo 698 euros.

Este proyector puede emitir una imagen de hasta 100 pulgadas y lo más importante de todo, es que se puede controlar a través del móvil, siendo compatible además con Tizen OS, el sistema operativo que vemos, por ejemplo, en otros televisores de Samsung.

El proyector de Samsung

Este es un dispositivo tremendamente compacto. Pesa 800 gramos y tiene unas dimensiones de 9,52 x 17,14 x 9,52 centímetros. Dispone de una peana que sujeta el elemento de proyección principal, el cual puedes rotar para, por ejemplo, emitir la imagen en el techo. Todo ello con una distancia de proyección máxima de 2,7 metros, pudiendo alcanzar, de nuevo, las 100 pulgadas.

Es un proyector pensado para ser transportado, ya que además monta un puerto USB-C para alimentarlo y cargarlo. Dispone de un puerto micro HDMI y además altavoces integrados que, por otro lado, cuentan con dos woofers pasivos. Por ejemplo, podrás conectarle una batería externa al proyector y así ver películas y series en una superficie compatible en prácticamente cualquier lugar.

Samsung The Freestyle Nacho Castañón Omicrono

Tiene resolución Full HD y una luminosidad de 550 lúmenes. Integra WiFi, Bluetooth y un sistema de calibración automática, con ajuste de enfoque. Su altavoz puede emitir sonido envolvente en 360 grados y como está embebido en el propio cuerpo del proyector, se puede colocar en prácticamente cualquier posición para conseguir justo el sonido adecuado.

¡Una tele de regalo!

No obstante, lo más loco de esta oferta no es solo el precio del The Freestyle, que ya es bueno de por sí. La promoción incluye una oferta por la cual, por la compra del proyector te llevas una tele de 50 pulgadas totalmente gratuita, de regalo. Es decir, que en esencia nos estamos llevando un proyector de alta gama y un televisor Samsung por menos de 700 euros.

Televisor de regalo. Samsung Omicrono

La promoción incluye un televisor Samsung UE50AU7025KXXC 4K de la gama Crystal UHD y que destaca por estar valorado en 410 euros. El conjunto, de comprarlos por separado, ascendería a más de 1.100 euros, por lo que sin duda alguna es una oferta que hay que considerar.

Esta promoción acaba el día 31 de enero de 2023. Para hacerte con tu televisor, además de comprar el proyector, tendrás que registrarte aquí y rellenar el formulario de registro, incluyendo foto del producto y además foto de la pegatina, así como incluir la factura o el ticket de compra.

Los enlaces de este artículo son afiliados. Comprando desde ellos apoyas a EL ESPAÑOL - Omicrono sin coste adicional en tu compra.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan