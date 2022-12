Los 'Airpods' que arrasan en Aldi para escuchar música o realizar llamadas por menos de 13 euros

Cada vez resulta más extraño ver en España a alguien con unos auriculares que no sean inalámbricos, por todo los problemas que causan —léase el enredo que suele formarse con el cable—. Es por este motivo que no hay marca tecnológica que no cuente en su catálogo con este tipo de productos. De hecho, la moda es tal que hasta en los supermercados han comenzado a venderlos. Y en el caso de Aldi, no iba a ser menos.

En primer lugar, comenzaron, como suele decirse, tirando la casa por la ventana con sus auriculares inalámbricos a 9,99 euros la unidad. Sin embargo, no resultaría rentable o tal vez haya influido la inclusión de mejoras, pero este año el precio ha subido un poco más. Aunque tampoco demasiado. Y es que los nuevos auriculares inalámbricos de Aldi pueden adquirirse en su tienda por tan solo 12,99 euros.

Así es, un valor que no tiene ni punto de comparación con este tipo de productos, que llegan a alcanzar hasta las tres cifras. Pero, como también suele decirse, lo barato sale caro. Aunque en este caso no es así, ya que cuenta con una buena valoración entre los usuarios.

A diferencia de otro modelo que ya tuvo el pasado año, los nuevos auriculares TWS de Aldi cuentan con un diseño claramente inspirado en el de los AirPods clásicos, y se pueden adquirir en tres colores distintos. Además, tienen una autonomía de hasta 3 horas de uso. En cuanto a sus funciones, tienen botones dedicados para realizar distintas tareas con el multimedia.

Con asistente de voz

Lo cierto es que estos auriculares son impresionantes si se tiene en cuenta el irrisorio precio por el que están a la venta. La carcasa cuenta con una batería de 200 mAh, por lo que tardará aproximadamente una hora en cargarse por completo y los auriculares, 40 minutos.

Los auriculares inalámbricos de Aldi. Aldi Omicrono

Ambos auriculares tienen un botón para realizar distintas funciones y la carcasa otro para comprobar el estado de la batería. Las llamadas también se podrán realizar a través de ambos auriculares y tener así sonido estéreo.

Sirven para realizar llamadas, tienen micrófono integrado y asistente de voz. Los botones permitirán controlar el dispositivo con el que se esté utilizando, ya sea pausando las canciones o cambiando de título. La tecnología que usan es Bluetooth 5.0 y el alcance es de 10 metros, que no está nada mal para el tipo de producto que es.

