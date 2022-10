Nothing anuncia los Ear (stick), sus nuevos auriculares inalámbricos sin cancelación de ruido

Ear (Stick) de Nothing Nothing Omicrono

Nothing ha presentado los Ear (stick), sus nuevos auriculares inalámbricos. Llegan un año después del lanzamiento de los Ear (1) y se diferencia del primer dispositivo de su catálogo en que no cuentan con almohadilla intrauditiva con cancelación de ruido. Aún así, aspiran a convertirse en rival de los AirPods 3 de Apple por 100 euros menos, ya que se pueden comprar por 119 euros en España.

[Tres nuevas alternativas a los AirPods por menos de 100 euros que realmente merecen la pena]

Más allá del precio, ajustado a la nueva exigencia inflacionaria, las fortalezas de los nuevos auriculares de Nothing se basan en una forma ergonómica que resulta cómoda durante horas en la oreja del usuario, una gran batería para que su funcionamiento no pare, buena calidad de sonido gracias a un driver personalizado y, como es marca de la casa, un diseño único y reconocible. Que no se parezca a nada más del mercado, o si acaso, a los propios Ear (1).

Carl Pei, máximo responsable de Nothing, explicaba en una entrevista a EL ESPAÑOL - Omicrono que una de las fortalezas de la marca era que "todos los productos de Nothing tienen que ser reconocibles a dos metros de distancia sin mirar el logotipo" y el tercer producto de su catálogo cumple con esa máxima.

Diseño clave

Los Ear (stick) apuestan por un diseño medio intraaural semitransparente. No sorprenden porque recuerdan mucho a los Ear (1) sin la almohadilla que va dentro del conducto auditivo. Como ligero cambio tiene la forma de relacionarse con el teléfono que ahora tiene un botón pellizcable como los AirPods, en lugar de una superficie táctil en la patilla sobre la que pulsar o deslizar.

La pérdida de la almohadilla responde a una demanda para dar una opción menos intrusiva para llevar en la oreja, explican desde la empresa. Para que los Ear (stick) no se caigan, la compañía explica que su ergonomía ha sido testada en un centenar de personas, siendo el punto clave de su ajuste tanto el diseño como la ligereza con 4,4 gramos por auricular.

Earbuds en un Phone (1) Nothing Omicrono

Por otro lado, casi tan llamativo como los propios auriculares es el propio estuche donde se guardan, cargan y vinculan a otro dispositivo. De forma cilíndrica, y también semitransparente, la funda se gira para proteger o dejar al aire a los Ear (stick). Un mecanismo funcional, práctico y que asegura a los auriculares mientras cargan.

El diseño le permite incorporar una batería de 7 horas de autonomía que se incrementa hasta 22 horas adicionales a través de su estuche. Como particularidad, dispone de una carga rápida que con 10 minutos devuelven 2 horas de uso.

La importancia del sonido

Más allá del diseño Nothing se ha centrado en el sonido para lo que cuenta con un driver de 12,6mm, un tamaño considerable como para ofrecer tanto graves profundos como agudos nítidos. Asimismo, la compañía explica que los auriculares utilizando uno de los imanes de driver de más calidad del mercado, lo que fortalece el diafragma para tener una calidad sonora sin distorsiones y precisa.

Ear (1) Stick. Nothing Omicrono

Más allá del diseño del hardware, Nothing explica que los auriculares cuentan con tecnología Bass Lock, un software que mide la forma del canal auditivo del usuario para detectar cuántos graves se pierden durante el uso. Ante esto, logra afinar los graves ajustando el ecualizador de forma automática según la oreja.

También han mejorado la tecnología Clear Voice, la encargada de trabajar junto al juego de micrófonos para eliminar los ruidos de fondo más fuertes (como viento o barullo) y priorizar la voz en las llamadas de teléfono.

Con respecto a la vinculación del dispositivo con un teléfono, aunque incorpora Fast Pair con Android, mejora su uso notablemente con el Nothing Phone (1). En el caso de usarlo con el teléfono de la firma, se podrá tener un modo de baja latencia si se juega desde el smartphone.

Disponibilidad en España

Aunque la compañía ha anunciado que el 4 de noviembre empiezan las ventas oficiales en su web y varios minoristas, será este viernes 28 de octubre cuando habrá una serie de ventas exclusivas en diferentes países, también en España.

Aquí será en Madrid, en el centro Wow concept ubicado en la céntrica Gran Vía, donde se podrá comprar de primera mano los auriculares. Una vez pasada la fecha, los Ear (stick) estarán disponibles en Amazon, El Corte Inglés, Fnac, PcComponentes y Yoigo.

También le puede interesar...

Sigue los temas que te interesan