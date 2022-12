Nothing va a por Apple: podría lanzar un teléfono para competir de tú a tú con el iPhone

No es un misterio que Nothing, la firma con presencia en España de Carl Pei, ha generado bastante ruido en el panorama del mercado móvil. Su primer (y único por el momento) teléfono ha causado que la firma Nothing, en sus primeros meses de vida, acabe siendo una compañía relevante en el mundillo tecnológico. Ahora, Nothing aspira a lo más alto: derrocar al iPhone.

Según adelanta MacRumors, Nothing tiene planes de lanzar un nuevo teléfono en Estados Unidos, para competir directamente contra los iPhone de Apple. En una entrevista en la CNBC, el CEO de Nothing Carl Pei aseguró que la firma ya estaba en conversaciones con teleoperadoras estadounidenses para lanzar este teléfono en dicho territorio.

Y es que el Nothing Phone (1) tiene presencia en más de 40 mercados, pero no realizó un lanzamiento generalizado en los Estados Unidos. Según Pei, el motivo principal era por los problemas logísticos al necesitar "mucho soporte adicional" para conseguir que todos los operadores puedan ser compatibles. Es más que probable que este sea el Nothing Phone (1), que por fin llega a los Estados Unidos.

Nothing en EE. UU.

Hay que entender que Pei levantó una compañía desde cero, después de abandonar la firma que cofundó junto a Pete Lau, OnePlus. "La razón por la que no lanzamos el Phone (1) en Estados Unidos es porque se necesita mucho soporte técnico adicional para admitir a todos los operadores y las personalizaciones únicas que necesitan hacer sobre Android".

Pei explica que actualmente se encuentran en conversaciones para lanzar "potencialmente un producto futuro allí" y reconoce que no será fácil, máxime porque buscan desafiar al todopoderoso iPhone, que en Estados Unidos es prácticamente líder indiscutible. "Hay un desafío con Android donde iOS se está volviendo cada vez más dominante", y alude esta decisión al "bloqueo muy fuerte con iMessage y AirDrop".

Tanto es así, que considera tener miedo al respecto de esta situación. "Es una preocupación creciente para mí [...] Puede haber un momento en el que Apple tenga como el 80% del mercado general y eso simplemente no deja suficiente espacio para que los fabricantes basados en Android sigan en activo". Buscan ser rentables en 2024, y no ver devaluadas sus ventas con el dólar.

Y no apunta a ser nada casual. El CEO de Nothing subió hace escasos días a la cuenta de YouTube de la compañía una review del iPhone 14 Pro, llegando a hablar sobre ventas, distribución y comparándolo con su Nothing Phone (1) Algo que ya deja claras las intenciones del fabricante respecto a la competencia.

Los rumores llegan en el mismo día en el que Nothing ha anunciado unos excelentes resultados: ha vendido ya más de 500.000 Phone (1) y más de 600.000 unidades en Ear (1) y Ear (stick) en todo el mundo. La compañía, en un comunicado de prensa, estima que ha aumentado sus ingresos hasta 10 veces en 2022, superando los 237 millones de euros frente a los 19 millones en 2021.

