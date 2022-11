Xiaomi va a por Dyson con una aspiradora de mano que cuesta menos de 30 euros

Aunque existen firmas como Dyson que ofrecen dispositivos de primer nivel en España, famosas por su potencia y prestaciones, otras como Xiaomi se centran más en la relación calidad-precio. Y cada muy poco, la compañía china lanza alternativas directas a los productos de estas marcas, consiguiendo gran tracción entre el público. Es lo que pretende con la Xiaomi Mijia Vacuum Cleaner 2, la renovación de su aspiradora tipo 'dyson'.

Este nuevo aparato presume de los puntos clave ya clásicos en los dispositivos de limpieza de Xiaomi, como una relación calidad-precio brutal. Eso sí, en ocasiones, a un precio; y es que esta Vacuum Cleaner 2 no puede funcionar por su cuenta, ya que necesita estar enchufada para usarse. No, no dispone de una batería propia.

Monta un potente motor que otorga 16 kPa de succión, con 600 W de potencia. Equipa un filtro en el cepillo de hasta 5 capas, que permite parar hasta el 99,7% de las partículas nocivas del hogar.

Nueva aspiradora de Xiaomi

Por supuesto, hablamos de un aparato que no es en absoluto caro. Y es que al cambio del precio en yuanes chinos, esta Vacuum Cleaner 2 se queda tan solo en 28 euros, por lo que promete ser una alternativa increíblemente económica. De ahí que necesite estar enchufada a la corriente para funcionar.

Sus niveles de ruido alcanzan los 79 decibelios, y pesa poco más de 2 kilos. Afortunadamente, los cepillos que se pueden incorporar a esta aspiradora barata son intercambiables y existen varias versiones con distintos cabezales. Se puede retirar hasta el tubo principal para poder usar esta aspiradora de mano, eso sí, siempre con el detalle de estar conectado a la corriente.

Motor de la Vacuum Cleaner 2 de Xiaomi. Xiaomi Omicrono

Destaca por su diseño blanco con motivos naranjas y tremendamente minimalista. Su depósito es fácil de retirar, y tan solo hay que abrir su tapa para vaciarlo en la basura. Eso sí, carece por completo de funciones inteligentes variadas, por lo que no podrá conectarse a la red de nuestra casa o configurar algunos de sus apartados en la aplicación de Xiaomi Home.

Precio y disponibilidad

La aspiradora se ha presentado en China y es bastante probable que llegue a Europa de forma oficial. Allí, se ha presentado por 199 yuanes, o lo que es lo mismo, 28 euros al cambio en euros. Lógicamente, cuando llegue a Occidente (algo que no ha confirmado aún Xiaomi) se realizará un cambio en el precio.

