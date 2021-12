Así es el Beijing-3, el satélite chino capaz de capturar el centro de San Francisco en 42 segundos

En junio, China consiguió lanzar al espacio uno de sus satélites más avanzados hasta el momento: Beijing-3. Un satélite fotográfico que prometía no solo realizar fotografías de alta resolución en pocos segundos, sino conseguir abarcar miles de kilómetros en el proceso. Y sus resultados, recién presentados en la revista Spacecraft Engineering, han sorprendido a usuarios de España y del resto del mundo.

Los resultados de las pruebas han demostrado que el Beijing-3 es capaz de capturar zonas de 3.800 kilómetros cuadrados en tan solo 42 segundos. Más concretamente, del área de San Francisco, con fotos tomadas desde una altitud de 500 kilómetros. La resolución de estas fotos es de 50 centímetros por pixel, y todo ello mientras el satélite volaba a gran velocidad.

Tanta, que según los expertos del proyecto era de 10 grados por segundo. Pero lo más impresionante de todo es que todos estos resultados se lograron en tan solo una pasada. Y es que los satélites convencionales que orbitan en estas alturas necesitarían dar varias vueltas a la Tierra para cubrir una zona similar, mientras que el Beijing-3 lo hace sin necesidad de ello.

El satélite fotográfico más avanzado

Según informa el medio South China Morning Post, el barrido se produjo en el centro de San Francisco, Estados Unidos, en junio. La clave de estos resultados es que el Beijing-3 era capaz de girar, cambiando el ángulo de la cámara a conveniencia para capturar tal cantidad de área.

Según los investigadores, este satélite es capaz de reducir enormemente las vibraciones a la hora de sacar las fotos, incluso si se realizan maniobras a altas velocidades, mediante una estructura de paneles solares.

No obstante, el aspecto más increíble de este satélite se encuentra en su sistema de inteligencia artificial, que le permite rastrear hasta 500 zonas de interés distintas, y que las pueda revisar hasta 100 veces al día. Por si fuera poco, gracias a la plataforma CAST3000E en la que está basada el satélite, es capaz de almacenar 1 TB de imágenes de alta resolución y transmitirlas a la Tierra a una velocidad de 1 Gbps.

Por ejemplo, solo en un vuelo de norte a sur sobre China captó imágenes de 6.300 kilómetros de longitud, entre la meseta tibetana y el mar de China oriental, según Interesting Engineering.

No tiene rival

Ya no es solo cuestión de que este sea uno de los satélites más avanzados del mundo. Además, su rival directo, el satélite estadounidense Worldview-4, ya no está operativo; fue retirado del servicio en el año 2019. Y aunque este satélite consigue superar en detalle al Beijing-3 con mayor resolución (30 centímetros por píxel), no es capaz de hacerle frente en cuanto a tiempo de respuesta, siendo entre dos y 3 veces superior.

El Beijing-3, pesando la mitad que el Worldview-4, tiene una banda de escaneo de 23 kilómetros, frente a la banda de escaneo de 13 kilómetros de su equivalente estadounidense. Si bien no es capaz de leer matrículas de vehículos, sí que tiene suficiente detalle como para controlar vehículos militares y el tipo de armas que estos pueden montar. El satélite chino, por ende, se convierte en el satélite fotográfico más avanzado del mundo.

