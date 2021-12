Hyundai presenta su robot para pasear niños y transportar paquetes

Desde que Hyundai comprase Boston Dynamics hace meses, el interés por la robótica de la firma automovilística no ha descendido. No es para menos, ya que este es un mundillo extremadamente interesante, tal y como atestiguan los vídeos de Boston Dynamics que han llegado a verse en España. Ahora, Hyundai va un paso más allá con MobED, su nuevo robot.

En el contexto del CES de Las Vegas, una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo, Hyundai ha dado a conocer su nuevo droide con ruedas. Este es un enfoque bastante distinto a lo que inició Spot, el famoso perro robot de Boston Dynamics, ya que básicamente se trata de un pequeño transporte en vez de un robot que imita a un ser vivo.

Tal y como muestra la propia Hyundai, este robot sirve para realizar varias tareas de transporte; desde llevar mercancía con un repartidor hasta pasear al niño acoplándole un carrito de bebé. Y es que la clave de la movilidad de este dispositivo es que sus cuatro ruedas son completamente independientes y ajustables.

Nuevo robot de Hyundai

Aunque este robot difiera bastante en forma de Spot, lo cierto es que realiza prácticamente las mismas tareas. Y es que Spot, salvo en ocasiones muy extremas, era un dispositivo de carga. En este caso es lo mismo; es una pequeña superficie con 4 ruedas independientes, pensadas para mantener este robot completamente estable.

Sirve para pasear a tu bebé. Hyundai Omicrono

Y es que estas ruedas están equipadas, cada una, con hasta 3 motores eléctricos que dirigen la postura y la dirección de la plataforma central. De esta forma, la parte plana siempre se encuentra nivelado y estable, incluso en terrenos más complicados. Al ser cada una de las ruedas independiente, pueden permitir una navegación más fluida y modificar su dirección para adaptarse en entornos muy ajustados.

Pesa 50 kilos y alcanza una velocidad máxima de hasta 30 kilómetros por hora. Su batería le permite funcionar durante casi 4 horas de forma completamente continuada con una sola carga. En este sentido, supera enormemente a Spot, tanto en velocidad como en autonomía. Y por supuesto es mucho más estable.

Robot de Hyundai Hyundai Omicrono

Pero la base del robot es solo el principio. Hyundai asegura que este proyecto evolucionará para abarcar otros campos, como el transporte de material cinematográfico, dispositivo para personas con movilidad reducida o como cochecito de bebé autónomo. Además, abren la puerta a que este robot sea modificable y modular, lo que podría permitir que se ampliaran sus capacidades principales.

Por ahora, no se sabe si siquiera este robot llegará al mercado, ya que como decimos es una demostración tecnológica para el CES de Las Vegas. No obstante, no deja de ser una aplicación más de la robótica en nuestro día a día, lo que es beneficioso para todos los usuarios.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan