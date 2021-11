Si compras la PlayStation 5 en Navidad será un milagro: Sony tiene más problemas para fabricarla

Pese a que la nueva generación de consolas ya está en España, esta se está haciendo de rogar. Y no es para menos; la pandemia y la escasez de chips han logrado que tanto la Xbox Series X de Microsoft como la PlayStation 5 de Sony sean artículos casi de lujo. Y todo apunta a que lo serán más en estas Navidades.

Según informa Bloomberg, Sony estaría teniendo serios inconvenientes para fabricar sus consolas de última generación. Tanto es así que de forma interna ya habrían reducido sus expectativas de producción para este curso fiscal. La empresa japonesa estaba planeando fabricar 16 millones de consolas entre abril de este año y marzo del año 2022, y ahora esta cifra se habría reducido en 15 millones.

Una cifra que supera a la que públicamente anunció, que eran 14,8 millones de consolas. Sin duda alguna, esto demuestra la problemática de Sony a la hora de manufacturar su consola, justo en la peor época: las festividades por Navidad.

Ni rastro de la PlayStation 5

Este problema estaría basado en dos principales asuntos: el suministro de componentes y la logística propia de la fabricación de la consola. Recordemos que actualmente la industria está sumida en una escasez de chips muy grave, que está forzando a prácticamente todos los fabricantes de hardware a lanzar sus nuevos productos bajo falta de existencias. Esto mismo le está ocurriendo a la PlayStation 5 que, recordemos, está sustentada en la plataforma de procesadores de AMD.

Pero ¿qué hay de la logística? Según Bloomberg, el suministro de componentes se está retrasando y no siempre llegan a tiempo. Además, las operaciones de vacunación han obligado a alterar las operaciones en las bases de producción de componentes, lo que ha estado ralentizando todavía más la fabricación de las consolas, según fuentes cercanas al medio.

De hecho, las previsiones son bastante poco optimistas. Una fuente de Bloomberg, un ejecutivo de una empresa editorial de Japón ha declarado que las compras de videojuegos para PC habrían incrementado, con números que hasta ahora se acercaban a los de las compras de videojuegos para consolas. De esta forma, han surgido preocupaciones sobre la repercusión de las consolas en el terreno de los videojuegos a costa de esta situación de desabastecimiento.

Un problema generalizado

Si bien es cierto que Sony ya advirtió de ello a principios de este año, no es ni mucho menos la única empresa que está sufriendo este problema. Microsoft ya ha explicado en otras ocasiones que su Xbox Series X también está teniendo los mismos limitantes a la hora de comercializarse y por su parte Nintendo también se vio obligada a recortar la producción de su consola, la Nintendo Switch. De hecho, Valve ha anunciado que el lanzamiento de su Steam Deck se ha retrasado dos meses más.

Hiroki Totoki, director financiero de la empresa japonesa, ya ha dejado claro Sony no va a cambiar sus estimaciones para las ventas que tendrán lugar al final del curso fiscal actual: 22,6 millones de consolas. No obstante, viendo esta evolución, es poco probable que Sony pueda abarcar toda esa cifra si la situación no mejora.

