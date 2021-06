Los Honor 50 son oficiales: primeros móviles sin Huawei pero con Google y Qualcomm

El pasado 10 de junio, Honor realizaba su desembarco en España de forma independiente a Huawei. La hasta ahora submarca de la firma china ha empezado su trayectoria propia, en esta ocasión sin los problemas asociados del veto que inició Donald Trump a Huawei. Ahora, lanza en China uno de sus primeros teléfonos en solitario: los Honor 50.

Decimos 'los' porque Honor no se ha limitado a lanzar un único dispositivo, sino toda una familia completa. Y es que este lanzamiento es especial, debido a que Honor cambia los procesadores Kirin de Huawei por procesadores Qualcomm y los Huawei Mobile Services por los servicios de Google.

Porque este es el gran punto de venta de este Honor 50: la confirmación por parte de la marca de que este dispositivo y los futuros smartphones que lancen con Android tendrán a Google de su parte, con todos los beneficios que ello implica.

Honor 50 y Honor 50 Pro

Honor 50 Honor Omicrono

Concretamente, Honor ha lanzado 3 dispositivos: los Honor 50, Honor 50 Pro y Honor 50 SE. No son dispositivos tope de gama hablando en términos de hardware, pero sí estamos ante smartphones Android con unas buenas especificaciones. Primero, centrémonos en los dos principales teléfonos de la familia.

Mientras que el Honor 50 monta un panel de 6,57 pulgadas, el modelo Pro aumenta el tamaño hasta las 6,72 pulgadas de diagonal. Ambas pantallas son Full HD+, con tecnología AMOLED y cuentan con 120 Hz de tasa de refresco. Tanto el Honor 50 como el Honor 50 Pro montan el nuevo procesador de Qualcomm, el Snapdragon 778 5G que ofrece un rendimiento intermedio entre la potencia de los Snapdragon 800 y los de la gama 700.

Honor 50 Pro. Honor Omicrono

Y la elección de Qualcomm no es casual; ahora que Honor no sufre el veto de Huawei, puede comerciar con firmas estadounidenses, lo que le abre la puerta a estos procesadores. Se aleja así de los Huawei Kirin, procesadores que además de pertenecer a Huawei ya no se pueden fabricar, de nuevo, por el veto que Joe Biden mantiene.

Curiosamente, los dos teléfonos montan casi la misma configuración de memoria: 8 o 12 GB de memoria RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento. En el apartado de la memoria también observamos detalles poco habituales; el Honor 50 tiene más batería, ya que monta 4.300 mAh frente a los 4.000 del Honor 50 Pro. En cambio, el modelo superior disfruta de una carga rápida de 100W, y el Honor 50 estándar baja hasta los 66W de carga.

Honor 50 estándar. Honor Omicrono

Es en el apartado fotográfico donde estos Honor 50 más resaltan. Ambos modelos tienen un sensor principal de 108 megapíxeles, acompañado de otros 3 sensores; un gran angular de 8 megapíxeles, un macro y un sensor de profundidad, los dos de 2 megapíxeles. El Honor 50 se queda con una sola cámara en la parte delantera de 32 megapíxeles, y el Honor 50 Pro añade un segundo sensor de 16 megapíxeles gran angular.

Todo ello aderezado con Magic UI 4.2 corriendo sobre Android 11, y como ya hemos comentado, con los servicios de Google. Los usuarios de los Honor 50 podrán usar aplicaciones de Google y descargar aplicaciones desde su tienda, la Google Play Store.

Honor 50 SE

Honor 50 SE Honor Omicrono

Con el apellido 'SE' heredado directamente de los iPhone, nos damos rápidamente cuenta de que este Honor 50 SE es el teléfono más sencillo de los 3. En esta ocasión nos encontramos con una pantalla LCD de 6,78 pulgadas en resolución Full HD, y en contraposición a los Honor 50 estándar, MediaTek es la que firma el procesador de este teléfono, con el Dimensity 900.

Que este procesador no de lugar a engaño; además de ofrecer 5G, es un SoC de alta potencia, que debería proporcionar cierta holgura en juegos y en tareas del día a día. Además, el conjunto de memorias es más que suficiente; monta 8 GB de memoria RAM junto a 128 GB de memoria interna.

La batería es de 4.000 mAh de batería con carga rápida de 66W y no ha impedido que este Honor 50 SE incluya jack de auriculares de 3,5 milímetros. Le acompañan Bluetooth 5.1, WiFi de doble banda y Dual Sim. Al igual que los Honor 50, también correrá Magic UI con los servicios de Google.

Finalmente, las cámaras también cobran protagonismo en este modelo. Un sensor principal de 100 megapíxeles en conjunto con otros dos sensores, un gran angular de 8 megapíxeles y un último sensor macro de 2 megapíxeles. La cámara frontal es de 16 megapíxeles, con el ya clásico recorte en pantalla en forma de 'agujerito'.

Precio y disponibilidad

Los Honor 50, 50 Pro y 50 SE se han presentado en China aunque es de esperar que lleguen a Europa este mismo año, aunque no hay una fecha de lanzamiento determinada por ahora. Estos son los precios anunciados, convertidos a euros: