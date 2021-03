Samsung no lanzaría un Galaxy Note este año ante la escasez de chips

No es un misterio para nadie que la industria tecnológica de semiconductores está pasando por su peor momento en décadas. Lo hemos estado viendo con el hardware más nuevo, con la PlayStation 5, con las nuevas gráficas de Nvidia y los nuevos procesadores de AMD. Pero hay otro daño colateral que sufrirán los smartphones que se lanzarán en España.

Concretamente, los Samsung Galaxy Note. La firma coreana responsable de los phablets más famosos, ha advertido de la seria escasez y del "grave desequilibrio" que sufre la industria de los semiconductores en todo el mundo. Se convierte, así, en uno de los titanes tecnológicos más importantes en advertir sobre este problema.

En un principio, este problema estaba afectando únicamente a la industria automovilística, pero esto no ha sido así. El codirector ejecutivo de Samsung Koh Dong-jin ha explicado que el extremo sería tal que Samsung estaría considerando no lanzar un Samsung Galaxy Note este año.

Situación de emergencia

Puede parecer una medida drástica, pero es así. Tal y como recoge Bloomberg, Samsung está en una situación especialmente problemática, trabajando con proveedores en el extranjero para intentar suplir la balanza de forma correcta y evitar problemas de existencias que ya están sufriendo empresas como Sony con sus PlayStation y Nvidia con sus gráficas.

Según Koh, la idea de no lanzar un Samsung Galaxy Note este año no sería ni mucho menos la primera opción, sino una medida de emergencia. Por ende, el objetivo no sería ese, pero sí reestructurar la línea de producción para optimizarla lo mejor posible ante los futuros lanzamientos de la compañía.

Y es que Samsung, recordemos, también está metida en el mundo de los semiconductores. Junto a TSMC, una de las empresas más importantes del sector, Samsung está intentando cubrir el déficit en el suministro de chips que suponen un componente básico no sólo para smartphones, sino para una gran cantidad de dispositivos de electrónica de consumo.

La pandemia es la principal causante de todo esto, debido al cierre de plantas de producción y a la reducción de la fabricación de los componentes necesarios. De hecho, este desabastecimiento ya se ha llevado por delante varias plantas de fabricación automovilística en todo el mundo, y ahora amenaza a otros productos.

No habría Note

Según Koh, "existe un grave desequilibrio en la oferta y la demanda de chips en el sector TI a nivel mundial. A pesar del déficit, nuestros líderes empresariales se están reuniendo con socios en el extranjero para resolver estos problemas". No faltan analistas que aseguran que los problemas mejorarán en los próximos meses a falta de mejorar el suministro de las vacunas en todo el mundo y a la espera de que la pandemia remita.

Si la cosa no mejora, Samsung se vería obligada a no presentar un Samsung Galaxy Note este año, durante la segunda mitad del 2021, rompiendo toda una tradición que lleva fraguándose años. "La serie Note se posiciona como un modelo de alta gama en nuestro portfolio. Podría ser toda una carga presentar dos modelos insignia en un año (Samsung Galaxy S21 y el supuesto Galaxy Note 21). El lanzamiento del Note se puede modificar, pero buscamos lanzar un modelo el año que viene".

