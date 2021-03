Oppo Find X3 Pro, análisis: el móvil con microscopio y diseño futurista

El Oppo Find X3 Pro (1.149 euros) llegará a España el 30 de marzo. A diferencia de años anteriores, el buque insignia de la firma china no lo hace en solitario, sino que viene acompañado de dos hermanos menores: el Find X3 Neo y Find X3 Lite.

El sucesor del Find X2 Pro es un móvil tope de gama que busca diferenciarse del resto gracias a un rompedor diseño, cámaras y su gran carga rápida. En un mercado muy competitivo, donde reinan móviles como el Samsung Galaxy S21 Ultra y el iPhone 12 Pro Max, el fabricante chino ha apostado por introducir una serie de innovaciones para destacar por encima del resto.

En OMICRONO hemos estado usando el Oppo Find X3 Pro durante días, en los que hemos podido comprobar las cualidades de un smartphone que, por diseño, parece sacado del futuro y que consigue diferenciarse en una gama en la que no es tan fácil hacerlo.

Diseño futurista

El diseño es uno de los puntos fuertes del nuevo Oppo Find X3 Pro, y en donde más detalles diferenciales se aprecian. Por ejemplo, el buque insignia de la firma china se siente realmente bien en la mano. Es ligero, pesa 193 gramos, y delgado, apenas son 7,4 milímetros de grosor. Además, la pantalla cuenta con unas ligeras curvas que hacen que el smartphone se agarre bien.

Análisis del Oppo Find X3 Pro Carmen Suárez

La parte trasera del Oppo Find X3 Pro es, quizá, lo más llamativo del dispositivo. Fabricado en una sola pieza de cristal, la carcasa está enteramente integrada en el cuerpo del móvil, lo que da una sensación de transición suave. Esto ha permitido a la firma obtener un estilo totalmente diferencial y una imagen única, nunca vista en la industria.

El módulo de cámaras, que sobresale un poco y hace que el teléfono baile hacia un lado si se apoya en una mesa sin funda, también está totalmente integrado dentro de la carcasa y no es una pieza que parece que se ha caído encima, como apuestan en el resto de marcas.

El hecho de que esté fabricado en una sola pieza también ofrece una serie de ventajas. La primera de ellas es que este diseño permite que haya una mayor disipación del calor, siendo un 28% superior la capacidad de disipación de calor que se puede conseguir en comparación con el Find X2 Pro, según la propia compañía.

El Oppo Find X3 Pro es un móvil delgado. Carmen Suárez Omicrono

Por otro lado, este diseño también otorga una mayor resistencia a los golpes y caídas al teléfono; además de una mayor resistencia al agua y polvo (tiene certificación IP68), ya que apenas hay espacios en los que las motas de polvo puedan entrar. Sin embargo, el Find X3 Pro tiene una trasera de cristal a modo de espejo que hace que las huellas dactilares destaquen demasiado (aunque tiene un modelo en acabado mate).

El buque insignia de Oppo también incluye un marco de aluminio que actúa como soporte de los cristales frontal y trasero. En el lateral izquierdo del móvil se encuentran los botones para subir y bajar el volumen; mientras que en el costado derecho se ubica el botón de encendido y apagado. En la zona superior se incluye un altavoz y en la inferior se ubica tanto el puerto USB Tipo-C como la bandeja para dos tarjetas SIM, un altavoz y el micrófono.

Una pantalla excelente

El nuevo móvil de Oppo tiene un gran tamaño, y parte de culpa la tiene su pantalla AMOLED ligeramente curva de 6,7 pulgadas. Por lo tanto, si se tienen las manos pequeñas puede resultar algo incómodo de llegar a todas partes si se usa con sólo una de ellas.

Un panel fabricado por Samsung y que ofrece una resolución QHD+ (3216 x 1440 píxeles), por lo que tiene una densidad de 525 ppp. Además, esta pantalla cuenta con protección Gorilla Glass 5, certificación HDR10+, una tasa de refresco de 120 Hz (aunque se puede configurar a 60 Hz) y un brillo máximo de 1.200 nits. En la esquina superior izquierda incluye un agujero para la cámara delantera.

Oppo Find X3 Pro tiene una pantalla de 6,7 pulgadas. Carmen Suárez Omicrono

El Oppo Find X3 Pro cuenta con, posiblemente, una de las mejores pantallas del mercado, que permite ver contenido en una altísima calidad. Además, su tecnología incorporada hace que los colores sean brillantes, los negros sean puros y que se obtenga un buen contraste. También cabe señalar que la tasa de refresco permite que la experiencia sea más fluida y, gracias a su brillo máximo, la pantalla se puede ver sin ningún tipo de problemas en situaciones de mucha luz.

Al igual que sucede con otros terminales, como el Xiaomi Mi 11, se puede configurar el móvil para que cuando la pantalla esté bloqueada los bordes curvos del panel actúen como indicadores de notificaciones. Un mecanismo que se puede personalizar en los ajustes del teléfono. Entre otros detalles, la pantalla también cuenta con un lector de huellas dactilares, que resulta bastante rápido.

Un microscopio

El Oppo Find X3 Pro es capaz de capturar y mostrar mil millones de colores. Esto se consigue gracias a sus cuatro cámaras traseras, formadas por un telefoto de 13 megapíxeles, un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un gran angular de 50 megapíxeles, que comparten el mismo sensor Sony IMX 766 para lograr una gran experiencia de color en cualquier escenario.

El aro de luz iluminado de la cámara del Oppo Find X3 Pro. Carmen Suárez Omicrono

Sin embargo, la joya de la corona y el punto diferenciador, en cuanto a fotografía se refiere, es el cuarto sensor: el Find X3 Pro es el primer móvil de la industria en incluir una microlente, que permite obtener fotografías que antes no se podían conseguir y con la que es posible hacer fotos microscópicas con 60 aumentos.

Una cámara que cuenta con un pequeño aro de luz que la rodea y que se ilumina al activarla. A nivel práctico, es bastante sencilla de utilizar. Para ello basta con abrir la aplicación de cámara del móvil, pulsar en el botón 'Más' y después en 'microscopio'. Una vez ahí, tan sólo queda colocar la cámara contra un objeto, como un trozo de tela o papel, y ajustar el ángulo elevando ligeramente la parte inferior del móvil mientras se mantiene la cámara contra el objeto.

Ejemplos con la cámara microscópica (camiseta, izquierda; moqueta, derecha). Nacho Castañón Omicrono

Un sensor que consigue enfocar a una distancia de entre 1 y 2 milímetros. Se trata de una tecnología nunca antes vista en móviles y que puede resultar clave para decantar la balanza hacia el nuevo buque insignia de Oppo, siempre que se prioricen las cámaras. En la imagen de arriba se pueden ver dos ejemplos de lo que es capaz de realizar este nuevo sensor, que llega para dar mucho juego.

Por su parte, en la parte frontal se encuentra un agujero en pantalla que alberga una lente para selfis de 32 megapíxeles. En líneas generales, las cámaras del Oppo Find X3 Pro son versátiles y ofrecen imágenes de buena calidad, con una gran consistencia de color y temperatura; y una gran cantidad de detalles. Además, la fuerza de los sensores también permite grabar vídeos en 4K.

Rendimiento y autonomía

A nivel de rendimiento, el Oppo Find X3 Pro luce en su interior un procesador Qualcomm Snapdragon 888 5G, el más potente que existe en dispositivos Android. En esta ocasión, está acompañado únicamente por 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, que no se pueden ampliar mediante tarjetas microSD. Además, cuenta con conectividad 5G, NFC para pagos móviles y Bluetooth 5.2.

El buque insignia de Oppo ofrece una gran potencia y una altísima experiencia de uso, tanto a la hora de mantener varias aplicaciones abiertas a la vez como al jugar durante un largo tiempo a juegos de peso, como Call of Duty: Mobile. En ese sentido, hemos podido comprobar que el Find X3 Pro no se calienta en exceso mientras se pasan horas jugando y, durante dichas sesiones, no aparecen problemas. Incluso cuenta con sonido estéreo Dolby Atmos, que mejora la calidad de audio.

El Oppo Find X3 Pro ofrece un gran rendimiento. Carmen Suárez Omicrono

Una de las mejores características del Oppo Find X3 Pro tiene que ver con su autonomía. El buque insignia de la firma incorpora una batería de 4.500 mAh que es compatible con la carga rápida Super Vooc 2.0 de 65W, que permite cargar el 100% de la batería en 38 minutos. Es más, en torno a 15 minutos se obtiene el 60% de la capacidad de la batería.

Por lo tanto, esta característica hace que no haya que estar pendiente de si hay un enchufe cerca, aunque una carga completa con un uso moderado da para algo más de un día. Igualmente, Oppo ha incorporado por primera vez el módulo Air Vooc, que permite una carga inalámbrica de 30W que llega al 100% de la carga en 84 minutos; y una carga inalámbrica inversa sobre su trasera de 10 vatios.

¿Me lo compro?

El Oppo Find X3 Pro (1.149 euros) llega con paso firme al segmento premium (móviles de más de 1.000 euros), donde los principales dominadores son el Samsung Galaxy S21 Ultra y el iPhone 12 Pro Max. Sin embargo, lo cierto es que al buque insignia de la firma china no le tiembla el pulso a la hora de hacer frente a sus competidores.

El Oppo Find X3 Pro consigue diferenciarse de sus competidores. Carmen Suárez Omicrono

La compañía ha conseguido un móvil con una gran personalidad y un aspecto totalmente diferente a lo que se puede encontrar en el mercado. El objetivo de Oppo era el de diferenciarse del resto, algo que han cumplido con creces gracias a ese estilo futurista y a la interesante cámara microscópica. Dos características, sumadas a la carga rápida de 65W, que hacen que el Find X3 Pro consiga destacar.

El Find X3 Pro es el móvil más completo de Oppo hasta la fecha y brilla especialmente en varios apartados: como su diseño llamativo, su gran rendimiento, sus cámaras y por lucir unas especificaciones de nivel. Con todo ello, el nuevo buque insignia del fabricante asiático se pone a la misma altura que sus rivales y se mete de lleno en la pelea por ser uno de los mejores móviles del año.

Te puede interesar...