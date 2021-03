Vuelve el pantallazo azul: Microsoft confirma fallo en la última actualización de Windows 10

Después de las quejas de usuarios españoles y del resto del mundo, Microsoft ha confirmado que la última actualización de Windows 10 provoca un pantallazo azul en determinadas circunstancias.

El problema empezó con la actualización de marzo de Windows 10, que inicialmente sólo traía parches y soluciones a diversos bugs como es habitual todos los meses; sin embargo, pese a ser una actualización pequeña comparada con las nuevas versiones de Windows, todo indica que introdujo un fallo en el proceso de impresión.

Como resultado, muchos usuarios están informando de que les aparece un pantallazo azul cuando intentan imprimir un documento o una imagen en cualquier aplicación con Windows 10.

Pantallazo azul en Windows

Aparentemente, este problema ha sido difícil de encontrar por una simple razón: no afecta a todos los modelos de impresoras. Por lo tanto, es más fácil que haya pasado por las pruebas habituales previas al lanzamiento de la actualización sin que nadie se lo haya encontrado. Sólo cuando los cientos de millones de usuarios de Windows han empezado a usarla es cuando se ha descubierto la gravedad del bug.

Concretamente, en estos momentos parece que las impresoras de marca Kyocera, Ricoh y Zebra son las más propensas a producir este fallo, aunque también hay informes que hablan de otras marcas. Por lo tanto, en estos momentos no está claro si es un problema exclusivo de un driver o una característica concreta de estas impresoras.

Lo único que parece confirmado es que fue la última actualización de Windows la que está provocando estos fallos. Concretamente, son las siguientes actualizaciones:

Windows 10 versión 1803 - KB5000809 (17134.2087)

Windows 10 versión 1809 — KB5000822 (17763.1817)

Windows 10 versión 1909 — KB5000808 (18363.1440)

Windows 10 versión 2004 y 20H2 — KB5000802 (19041.867 y 19042.867).

Microsoft ya investiga

La página de soporte de Microsoft se ha actualizado, indicando que la compañía ya es consciente de estos fallos reportados por los usuarios.

Pantallazo azul en Windows 10 BleepingComputer Omicrono

Es por eso que ha incluido un aviso en el que indica que, después de instalar la actualización es posible que se muestre un pantallazo azul con el mensaje APC_INDEX_MISMATCH si intentamos realizar una impresión en algunas aplicaciones. Microsoft afirma que ya está investigando, y que proveerá más información cuando esté disponible.

Lamentablemente, eso también significa que la única manera de solucionar este problema, por ahora, es no instalando la última actualización, o desinstalándolo si ya la tenemos.

Sin embargo, no deberíamos hacerlo si no tenemos problemas; es posible que Windows 10 no provoque fallos con nuestra impresora, y por eso es mejor probarlo primero antes de perder los parches de seguridad que trae la última actualización.

