Realme GT, una bestia contra el Xiaomi Mi 11: mucha potencia a un precio rompedor

Marzo comienza, y con ello el primer trimestre de un año bastante movido. En telefonía, prácticamente todas las marcas están preparando motores para lanzar sus dispositivos tope de gama en España. Ahora le toca el turno a Realme, que ha anunciado el Realme GT de forma oficial, aunque no en España.

Por ahora se ha lanzado únicamente en China, lo que implica un precio más bajo a los que estamos acostumbrados en Europa. No obstante, no deja de ser un coste bastante bajo si tenemos en cuenta no sólo que lleva el mejor procesador móvil del mercado en Android, sino un hardware ciertamente interesante.

Porque la tabla de características es interesante cuanto menos; pantalla de 120 Hz de tasa de refresco, procesador Qualcomm Snapdragon 888 y carga rápida de 65W son sólo algunas de las más importantes.

Realme GT, una bestia

Realme GT. Realme Omicrono

Lo cierto es que la compañía ya confirmó este teléfono hace unos días, pero de una forma curiosa. Oficialmente lo presenta hoy, pero en febrero confirmó que habría dos modelos del mismo dispositivo, uno con el Qualcomm Snapdragon 888 y otro con el MediaTek Dimensity 1200.

El nuevo teléfono presentado en China tiene un panel de 6,43 pulgadas AMOLED, con una tasa de refresco de 120 Hz. El procesador, como ya hemos dicho, es un Snapdragon 888, el mejor de la gama alta en Android rivalizando con el Apple A14 Bionic de los nuevos iPhone 12.

Realme GT. Realme Omicrono

Le acompañan 128 o 256 GB de almacenamiento interno UFS 3.1 junto a 6, 8 o hasta 12 GB de memoria RAM. En cuanto a la autonomía, la batería es de 4.500 mAh, una cifra que puede que no suene demasiado impresionante pero que se compensa con la famosa carga rápida de 65W de la marca.

La cámara cuenta con un sensor de 64 MP con un gran angular de 8 y un sensor macro. La frontal es de 16 MP y por supuesto es un teléfono 5G, con Bluetooth 5.2 y WiFi 6. El lector de huellas, por otra parte, está embebido en la pantalla y sorprende mucho ver el conector mini jack de 3,5 milímetros, algo cada vez más raro de ver.

Precio y disponibilidad

El Realme GT llegará en 3 configuraciones distintas, siendo las de 12 GB de memoria RAM la más alta de todas como era de esperar. Los precios son al cambio en euros, por lo que podrían cambiar de cara al lanzamiento en España, algo que aún no está confirmado pero que se espera gracias a los anuncios en redes sociales por parte de las cuentas en España de Realme.

6 + 8 GB: 2.798 yuanes, unos 358 euros al cambio.

8 + 128 GB: 2.899 yuanes, unos 371 euros al cambio.

12 + 256 GB: 3.399 yuanes, unos 435 euros al cambio. Una oferta de lanzamiento lo deja a 3.299 yuanes, unos 422 euros.

